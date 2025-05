Coup de théâtre au PSG : Ramos et Lee au Stade Rennais ?

Susceptibles de quitter les rangs du PSG à l’issue de la saison, Gonçalo Ramos et Kang-In Lee feraient d’excellents renforts pour le Stade Rennais, selon Pierre Ménès.

Mercato : Pierre Ménès voit un avenir loin de Paris pour Ramos et Lee

Alors que le Paris Saint-Germain pourrait réaliser un quadruplé historique cette saison, plusieurs joueurs pourraient quitter le navire lors du prochain mercato estival. Remplaçants de luxe sous les ordres de Luis Enrique, deux talents pourraient envisager un changement d’air afin d’avoir plus de temps de jeu dans un autre club : Gonçalo Ramos et Kang-In Lee.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a indiqué que l’attaquant portugais et le milieu offensif sud-coréen n’avaient pas le niveau pour évoluer au PSG. Pour l’ancien consultant de Canal+, ces deux joueurs feraient mieux de rejoindre le collectif d’Habib Beye.

À voir Mercato OM : Adrien Rabiot tranche pour son prochain club !

Lisez aussi : Le Mans – PSG : Un Paris SG remanié mais avec Kvaratskhelia, Doué et Ramos

« Si un club de Ligue 1 devait tenter de se faire prêter Kang-In Lee ? Si oui, quel club selon moi ? Moi, je l’appelais l’horrible Kang-In Lee. J’ai vu des highlights (des vidéos de ses meilleures actions) de lui qui dribblait et faisait des trucs incroyables, mais je ne l’ai jamais vu réussir un dribble depuis qu’il est au PSG, donc j’ai beaucoup de mal avec lui. Je pense sincèrement que ce n’est pas un mauvais joueur, mais que la barre est trop haute pour lui. Quelque part, je vais dire la même chose de Ramos. (…)

Mettez Ramos et Kang-In Lee à Rennes par exemple, oui, là je pense que vous allez avoir de super joueurs, sauf que le PSG n’a ni les mêmes idées de jeu, ni la même philosophie de jeu, ni les mêmes ambitions, donc je pense qu’il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui pourraient se faire prêter Kang-In Lee, et qui, en plus, feraient une bonne affaire », a analysé Pierre Ménès.

Reste maintenant à voir si les deux partenaires d’Ousmane Dembélé seront emballés par cette idée. Surtout Ramos, qui semble avoir la côte sur le marché.

À voir Info Mercato PSG : L’arrivée de Maghnes Akliouche se précise

Gonçalo Ramos affole la Premier League et la Juve

Poussé vers la sortie, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Gonçalo Ramos séduit l’Europe. Plusieurs clubs sont à l’affût pour récupérer le buteur du PSG cet été.

Auteur de 18 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues, dont un triplé retentissant contre Montpellier ce week-end (4-1), l’ancien joueur du Benfica Lisbonne attire de nombreux prétendants, notamment en Premier League et en Italie.

Lisez aussi : PSG vs RC Lens : Les compos dévoilées, les surprises de Luis Enrique

En effet, à en croire CaughtOffside, la Juventus Turin, Arsenal, Manchester United, Newcastle, Naples et Aston Villa seraient tous intéressés par le profil de Gonçalo Ramos.

À voir Mercato : Le Stade Rennais tient le remplaçant de Kalimuendo