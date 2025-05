Info Mercato : Le PSG identifie le successeur de Kang-In Lee

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kang-In Lee pourrait faire ses valises lors du mercato d’été qui s’annonce. Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, aurait même déjà validé le profil idéal pour remplacer le milieu offensif sud-coréen.

Mercato PSG : Luis Enrique craque pour un espoir argentin

En pleine préparation de deux finales de Coupe de France et de Ligue des Champions pour boucler la saison 2024-2025, le Paris Saint-Germain travaille déjà en coulisses sur son mercato d’été. D’après plusieurs sources proches des Rouge et Bleu, Luis Campos viserait en priorité un défenseur central droit, un milieu de terrain, un ailier droit et un avant-centre.

Dans cette optique, le conseiller sportif du PSG aurait envoyé des émissaires en Argentine pour superviser la pépite de River Plate, Franco Mastantuono. D’après les dernières informations du tabloïd britannique The Mirror, le club de la capitale aurait même décidé de formuler une offre concrète pour le milieu offensif dans les jours à venir.

Séduit par le profil du joueur de 17 ans, Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG, aurait également donné son aval pour le recrutement de Franco Mastantuono. En quête d’un profil jeune et très prometteur, le technicien espagnol verrait l’international espoir argentin comme le successeur parfait d’un Kang-In Lee, qui a du mal à s’imposer véritablement dans la rotation. Cependant, le PSG devra se montrer très convaincant dans ce dossier.

Le Real Madrid en pole position pour Franco Mastantuono ?

Ces dernières heures, le média ibérique Fichajes confirme l’intérêt du PSG pour France Mastantuono. La source espagnole assure aussi que Luis Enrique a donné son accord pour passer à l’action, et Luis Campos progresserait bien dans ce dossier. Surtout que le montant de la clause libératoire du joueur fixée à 45 millions d’euros ne représente pas un réel problème pour le club de Nasser Al-Khelaïfi.

À un an de la fin de son contrat avec River Plate, Mastantuono est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs d’Argentine, et le PSG est déterminé à ne pas laisser passer sa chance. Selon Sky Sports, des discussions ont eu lieu avec le clan du joueur et le Champion de France serait prêt à lever sa clause libératoire. 🚨🔵🔴 EXCL | Paris Saint-Germain have entered the race for super talent Franco #Mastantuono!



He’s on #PSG’s shortlist, and talks have already taken place. Luis Campos is a big admirer of him.



Cependant, le dossier s’annonce complexe, car selon le journaliste argentin German Garcia Grova de la chaîne TyC Sports, Mastantuono aurait déjà choisi de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Le natif d’Azul souhaiterait rester à River Plate pour disputer la Coupe du Monde des Clubs avant de rejoindre les rangs de la Maison-Blanche. Le PSG ne pourra donc finaliser cette affaire que si le président madrilène Florentino Pérez, décide de ne pas faire d’offre pour recruter le jeune compatriote de Lionel Messi. Affaire à suivre donc…