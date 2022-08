TFC-PSG : La compo de Paris tombe, Marquinhos et Verratti sur le banc

Publié par Thomas le 31 août 2022 à 11:15





Jour de match pour le Paris SG qui se déplace chez le promu Toulouse. Découvrez la compo de ce TFC-PSG avec de grands changements.

PSG : Marquinhos sur le banc, Sergio Ramos capitaine contre Toulouse

Rencontre importante pour le Paris Saint-Germain ce mercredi à 21h contre le Toulouse FC au Stadium dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. L’occasion pour Christophe Galtier et ses hommes de repartir de l’avant après un nul contrariant au Parc des Princes face à l’AS Monaco dimanche (1-1). Trois jours après son match face à l’ASM, Paris devrait se présenter avec une équipe pour le moins remaniée, dans l’optique de faire souffler certains de ses cadres en vue notamment de la Ligue des Champions qui approche. « J’ai un effectif de qualité. On joue tous les trois jours. Il me semble important d’injecter du sang frais dans ce début de série », a confirmé Galtier en conférence de presse mardi.

Touché cette semaine, le défenseur Presnel Kimpembe devrait ainsi laisser sa place à la surprise générale au Portugais Danilo. D’après Le Parisien, le milieu défensif aurait tapé dans l’œil de Christophe Galtier qui apprécierait son dévouement depuis la reprise et sa polyvalence en sentinelle. L’ancien joueur du FC Porto devrait être accompagné de la recrue Nordi Mukiele ainsi que Sergio Ramos. De quoi faire souffler le capitaine Marquinhos. À en croire L’Équipe, avec l’absence du Brésilien, le brassard de capitaine devrait revenir à Ramos, qui fait état d’une exemplarité saluée dans l’effectif depuis le début de saison.

PSG Mercato : Marco Verratti également mis au repos contre Toulouse

Dans l’entrejeu également, Christophe Galtier devrait opérer quelques changements de taille. Omniprésent, comme à son habitude, depuis la reprise au milieu de terrain, Marco Verratti pourrait ne pas être titularisé contre Toulouse comme le révèle L’Équipe ce mercredi. L’international italien pourrait être remplacé par Renato Sanches, qui avait connu une première titularisation délicate contre Monaco dimanche. « C'est normal que le duo Verratti-Vitinha marche mieux car Vitinha a fait toute la préparation. Renato a besoin de repères. Il a été studieux et discipliné, mais il faut qu'il lâche les chevaux. Il a simplement besoin de temps », avait justifié Christophe Galtier. Sur les ailes, Juan Bernat devrait faire son retour dans le onze du Paris SG, en remplacement de Nuno Mendes. Si Hugo Ekitike devrait connaître davantage de temps de jeu ce soir, sa titularisation en attaque n’est toutefois pas garantie.

Compo probable du PSG contre le Toulouse FC :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : N. Mukiele, Danilo, S. Ramos

Milieux de terrain : A. Hakimi, Vitinha, R. Sanches, J. Bernat

Attaquants : L. Messi, K. Mbappé, Neymar