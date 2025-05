Konaté, Grimaldo, Ederson… Le plan mercato du PSG dévoilé

Le PSG s’active en coulisses sur le mercato pour bâtir un effectif encore plus compétitif la saison prochaine. Luis Campos, confirmé dans ses fonctions, cible avec précision les postes clés à renforcer dès cet été avec des priorités claires.

Mercato PSG : Une défense à solidifier, Konaté et Mosquera en tête de liste

Avec une fin de cycle annoncée avec un départ probable de Marquinhos, le PSG prend déjà les devants et anticipe. Le club de la capitale espère surtout réaliser un joli coup à l’image de la signature de Willian Pacho, qui s’est révélée être un coup de maître. Au cœur des priorités parisiennes : un défenseur central droitier. Parmi les profils étudiés, Ibrahima Konaté (Liverpool) tient une place particulière.

International français, le natif de Paris n’a toujours pas prolongé avec les Reds et ne cache pas son attachement au club de la capitale. Mais la concurrence est rude, notamment en Espagne, où le Real Madrid suit le dossier de prêt. En parallèle, Cristian Mosquera, joueur de Valence âgé de 20 ans, incarne une piste montante.

Puissant et rapide, il semble être le favori actuel du board parisien, même si le Borussia Dortmund a déjà manifesté son intérêt. Joel Ordóñez (Club Bruges), Tomás Araújo (Benfica) et Mario Gila (Lazio) complètent cette short-list, tous appréciés pour leur intelligence de jeu et leur potentiel de progression.

Grimaldo séduit, Théo reste une option de luxe

Au poste de latéral gauche, les idées ne manquent pas. Si le nom de Théo Hernandez (AC Milan) revient avec insistance, son prix pourrait refroidir les ardeurs parisiennes. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), lui, rayonne en Bundesliga et séduit par son profil complet.

Sa précision sur coups de pied arrêtés et son expérience européenne font de lui une cible prioritaire, même si le Real Madrid et le Barça sont aussi sur le coup. Les alternatives ne manquent pas : Destiny Udogie (Tottenham) et Luca Netz (Mönchengladbach) représentent des paris d’avenir, tandis que Maxim De Cuyper (Bruges) plaît pour son activité offensive et son intelligence tactique.

Au milieu, Ederson et Varela en ligne de mire

Le PSG souhaite également muscler son entrejeu. Ederson (Atalanta), profil box-to-box apprécié par Luis Enrique, est l’un des favoris pour ce rôle. Sa technique et son abattage en font un renfort de choix. Autre piste chaude : Alan Varela (FC Porto), brillant à la récupération et à la relance.

Bruno Guimarães (Newcastle) reste un rêve coûteux, tandis que Raphaël Onyedika (Bruges) et Andrey Santos (Strasbourg, prêté par Chelsea) sont suivis pour leur potentiel à long terme.