Mercato ASSE : Des Verts sous contrat poussés vers la sortie

Plusieurs départs sont prévus à l’ASSE à la suite de la relégation de l’équipe en Ligue 2. Quatre joueurs ayant encore une année de contrat sont poussés vers la porte de sortie.

Mercato : L’ASSE se vide, une nouvelle équipe pour la Ligue 2

L’ASSE est en train de reconstituer son équipe pour la saison prochaine en Ligue 2. Outre quelques joueurs assurés de rester au club pour jouer la remontée immédiate en Ligue 1, plusieurs Verts sont partis ou sont sur le départ.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Gazidis sort les grands moyens pour recruter

À voir OM : Quentin Merlin sur le départ, des négociations en cours

Pierre Ekwah est retourné à Sunderland AFC à l’issue de son prêt d’une saison. En fin de contrat, Anthony Briançon, Yunis Abdelhamid, Boubacar Fall, Ibrahima Wadji et Louis Mouton ont été laissés libres. Le dernier aurait repoussé des propositions de son club formateur.

ASSE : Fomba, Sissoko, Appiah et Batubinsika poussés vers la sortie

La deuxième catégorie de partants concerne 4 joueurs qui n’ont plus qu’une saison de contrat à l’AS Saint-Etienne. Lamine Fomba, Ibrahim Sissoko, Dennis Appiah et Dylan Batubinsika sont poussés dehors. Ils doivent se trouver un nouveau club d’ici la fin du mercato estival, le 31 août 2025.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Offensive de Brentford pour Stassin ?

Les deux premiers ont eu peu de temps de jeu, car ils n’entrent pas dans les plan d’Eirik Horneland. Plus décevant, Sissoko a marqué seulement 3 buts en 20 matchs disputés en Ligue 1. Quant à Appiah et Batubinsika, ils ont une grande part de responsabilité dans le naufrage défensif des Verts, qui ont concédé 77 buts en 34 journées de championnat.

À voir PSG Mercato : 45M€ ! Officialisation imminente au Paris SG

Lisez aussi : ASSE : Un lot de consolation pour Yvann Maçon !

L’arrière latéral a été titulaire 22 fois en 29 matchs joués, tandis que le défenseur central a disputé 25 rencontres de Ligue 1 et a été titulaire aussi à 22 reprises. Le Franco-Ghanéen figure également parmi les joueurs dont l’ASSE veut se séparer à cause de leurs gros salaires. Le Franco-Congolais pourrait, lui, rebondir en Grèce où il a une touche.