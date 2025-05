Mercato ASSE : Revirement pour Larsonneur à Saint-Etienne ?

Disposant encore d’un an de contrat à l’ASSE, Gautier Larsonneur figure-t-il sur la liste des joueurs dont le club va se séparer ou va-t-il aller au bout de son contrat ? Plusieurs tendances sont évoquées avant même l’ouverture du mercato d’été.

Mercato : Gautier Larsonneur pointé du doigt et annoncé sur le départ

Dans la foulée de la relégation de l’ASSE, Gautier Larsonneur a clarifié son avenir dans un message en zone mixte. Il a dévoilé son intention de poursuivre l’aventure en Ligue 2. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le capitaine des Verts a bien l’intention d’aller au bout de son contrat.

Pourtant, plusieurs médias et observateurs ne cachent pas que le portier numéro 1 a été l’un des maillons faibles de l’équipe stéphanoise cette saison, avec 77 buts et 20 défaites concédés en 34 matchs de Ligue 1.

De ce fait, ils n’écartent pas l’idée d’un changement de gardien de but à l’AS Saint-Etienne en Ligue 2 la saison prochaine. D’ailleurs, les noms d’Alban Lafont, du FC Nantes, ou encore du jeune Robin Risser, du RC Strasbourg, sont associés aux Verts pendant ce pré-mercato.

Saint-Etienne envisagerait de prolonger Larsonneur selon Toubache-Ter