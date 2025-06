Mercato ASSE : Gazidis sort les grands moyens pour recruter

L’ASSE a annoncé la couleur sur le mercato, en recrutant rapidement Irvin Cardona. KSV a ainsi décidé de sortir le chéquier pour constituer sa nouvelle équipe, en vue de la remontée immédiate en Ligue 1.

Mercato : 2,5 M€ pour le transfert définitif de Cardona, l’ASSE frappe fort !

La nouvelle Direction de l’ASSE poursuit son ambitieux projet, mais cette fois avec l’expérience tirée des erreurs de la saison dernière. « Nous essayons de redresser le club sportivement et financièrement. On construit quelque chose de plus grand et solide. On sait qu’il faut encore plus de changements et des investissements. Et nous allons le faire. Cette saison nous a permis de beaucoup apprendre. Nous comprenons maintenant plus de choses qu’il y a un an », avait déclaré Ivan Gazidis après la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2.

Le président du club stéphanois est ensuite passé à l’acte. Il a frappé fort en recrutant Irvin Cardona avant même l’ouverture officielle du mercato estival fixée au 16 juin. Il a levé l’option d’achat assortie au prêt de l’attaquant du FC Augsbourg en déboursant 2,5 M€.

Recruter un joueur à ce montant, alors que l’ASSE va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, traduit clairement l’ambition du groupe Kilmer Sports Ventures (KSV) de retrouver rapidement la Ligue 1. C’est également la preuve que les dirigeants du club veulent rectifier le tir après les deux précédents mercato ratés.

ASSE : Larry Tanenbaum prêt à sortir le chéquier

Cette fois, le groupe canadien aux commandes de l’AS Saint-Etienne semble parti pour un mercato plus ambitieux et plus adapté à la réalité du championnat français. Le président Ivan Gazidis et ses deux vice-présidents : Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ne devraient plus hésiter à demander les moyens au propriétaire Larry Tanenbaum.

Le milliardaire canadien avait laissé entendre qu’il est disposé à sortir le chéquier pour le développement de l’AS Saint-Etienne. « Je leur donnerai toutes les ressources dont ils ont besoin », avait-il déclaré en avril dernier, tout en rassurant : « Que l’on se maintienne ou pas, cela ne change rien à notre projet ».

Après Irvin Cardona, Maxime Bernauer, lui aussi prêté en janvier 2025 avec une option d’achat, pourrait être la prochaine recrue de l’ASSE. Eirik Horneland souhaiterait garder le défenseur central, comme indiqué la semaine dernière.

