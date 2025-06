ASSE : Une récompense pour Davitashvili, avant son départ ?

Profitant de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, plusieurs clubs se ruent sur Zuriko Davitashvili ce mercato d’été. Il pourrait faire l’objet d’un transfert. Entretemps, il vient d’être récompensé d’un prix individuel.

ASSE : Zuriko Davitashvili récompensé du plus beau but de Ligue 1

Sur le plan individuel, Zuriko Davitashvili a été l’un des meilleurs joueurs de l’ASSE cette saison. Il n’a certes pas pu empêcher la descente de l’équipe stéphanoise en deuxième division, mais il a été auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 33 matchs disputés en Ligue 1.

Et l’un des buts de l’ailier des Verts a retenu l’attention des votants du grand public de la Ligue 1. Il est récompensé du prix du plus beau but de la saison en Ligue 1, ce mercredi. Zuriko Davitashvili l’avait inscrit lors de la victoire de l’AS Saint-Etienne contre à l’AJ Auxerre (3-1), le 5 octobre 2024 à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. L'attaquant géorgien de l'@ASSEofficiel Zuriko Davitashvili remporte l'élection du #ButdelaSaison ! 🏆⚽️ pic.twitter.com/CK6PZre6YF— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) June 4, 2025

Lisez aussi : Mercato ASSE : Mahmoud Jaber s’éloigne de Saint-Etienne

À voir Mercato PSG : Une offre tombe pour un indésirable !

Ce jour-là, l’international Géorgien (6 sélections) avait réalisé un triplé. Le but plébiscité était en compétition avec ceux de Jonathan Rowe (Marseille), Joao Neves (PSG), Georges Mikautadze (Lyon), Kvitcha Kvaratskhelia (PSG), Désiré Doué (PSG), Amine Gouiri (Marseille) et Anass Zaroury (RC Lens).

Il faut rappeler que c’est plutôt le but spectaculaire (un retourné acrobatique) d’Amine Gouiri qui avait été retenu comme le plus beau, lors des Trophées UNFP de la saison 2024-2025.