PSG : Désiré Doué met déjà la Ligue 1 à ses pieds !

Époustouflant pour sa première saison sous les couleurs du PSG, Désiré Doué marche déjà sur la Ligue 1. Le milieu offensif de 19 ans a été élu meilleur espoir du championnat ce dimanche soir.

PSG : Désiré Doué succède à Warren Zaïre-Emery

Recruté l’été passé en provenance du Stade Rennais contre un chèque de 50 millions d’euros, Désiré Doué fait déjà parler de lui. Auteur d’une incroyable saison avec notamment 13 buts et 13 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues, le jeune international français a été élu meilleur espoir de Ligue 1 aux Trophées UNFP, ce dimanche soir au Pavillon Gabriel, dans le VIIIe arrondissement de Paris, succédant ainsi à son partenaire de club Warren Zaïre-Emery.

Nommé aux côtés d’Eliesse Ben Seghir (AS Monaco), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Andrey Santos (Strasbourg) et Joao Neves (PSG), le natif d’Angers a finalement été élu meilleur espoir de Ligue 1 pour la saison 2024-2025. Si le polyvalent milieu offensif a mis un peu de temps avant de s’adapter à sa nouvelle équipe et au cadre tactique de Luis Enrique, Doué n’a cessé de monter en puissance depuis début décembre, comme ailier ou comme milieu relayeur. Au point de devenir un incontournable pour l’entraîneur parisien, aussi bien en Championnat qu’en Ligue des champions.

« Je suis très content de recevoir ce trophée, c’est une immense fierté de performer dans cette équipe du Paris SG, ce soir je tiens à remercier ma famille, qui fait beaucoup pour moi au quotidien, je tiens à remercier mes coéquipiers du PSG qui m’ont facilité mon intégration au club et remercier le staff, la direction, la Ligue 1 et tous les votants », a déclaré Désiré Doué, visiblement ému.

Pour ce qui est des gardiens de but, Gianluigi Donnarumma, portier de 26 ans du PSG, était parmi les nommés. Il était face à Geronimo Rulli (32 ans, OM), Dorde Petrovic (25 ans, Strasbourg), Lucas Chevalier (23 ans, Lille) et Lucas Perrin (27 ans, OL). Donnarumma a perdu le titre acquis il y a trois saisons et l’an dernier, c’est l’international français Chevalier qui s’est imposé.