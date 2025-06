Info Mercato : Le transfert de Mastantuono bouclé ce weekend

Le PSG subit un sale coup du Real Madrid à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Les Merengue ont damé le pion au Paris SG dans le dossier Franco Mastantuono.

Mercato PSG : Franco Mastantuono s’éloigne du Paris SG

Franco Mastantuono a tranché pour son avenir. Tout proche de rejoindre le PSG cet été, le milieu offensif argentin ne posera finalement pas ses valises à Paris. Ces derniers jours, plusieurs médias ont indiqué que les dirigeants parisiens ont accéléré les négociations avec le crack argentin et la direction de River Plate pour s’offrir le joueur.

Lire aussi : Mercato PSG : Une belle pioche de Campos à 50 M€ finalisée ?

À voir Mercato : Le Real Madrid tient le remplaçant de Joselu

Les pensionnaires du Parc des Princes sont prêts à payer la clause du joueur qui s’élève à 45 millions d’euros. Tout était sur le point d’être bouclé, mais le Real Madrid débarque et gâche les plans du Paris SG. Selon les informations de TyC Sports, la Casa Blanca a contacté Franco Mastantuono et a décidé de s’attacher ses services. Les deux camps ont trouvé un accord définitif et le deal serait déjà bouclé.

Lire aussi : Mercato PSG : Le coup de pouce inattendu de Waldemar Kita !

Le seul point qui reste maintenant est de savoir si le crack argentin va rejoindre le Real Madrid cet été et disputer la Coupe du monde des clubs avec les Madrilènes ou s’il va venir lors du prochain mercato hivernal. Tout compte fait, Franco Mastantuono sera un joueur du Real Madrid. Sauf retournement de situation, le PSG ne pourra pas réussir ce gros coup.

Lire aussi : Mercato PSG : Joao Neves, un jackpot à 118M€ pour Paris SG ?

À voir Mercato FC Nantes : Kita insiste pour un crack lyonnais !

De son côté, le journal espagnol AS rapporte que les dirigeants de River Plate se montrent inflexibles et réclament le montant de la clause libératoire de Mastantuono, sous contrat jusqu’en décembre 2026. Toujours selon la même source madrilène, Florentino Pérez et les siens espèrent boucler l’opération ce weekend.

Franco Mastantuono est en grande forme et livre de belles performances en Argentine. Cette saison, il a déjà inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues avec River Plate. Sous contrat jusqu’en 2026, sa valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros par le site Transfertmarkt.