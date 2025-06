Mercato ASSE : L’OM, le LOSC et le Paris FC out pour Stassin

Le nom de Lucas Stassin, buteur de l’ASSE, est associé au Paris FC, au LOSC et à l’OM en Ligue 1. Cependant, ces trois clubs de ne sont pas la priorité du jeune attaquant. De plus, ce dernier n’est plus accessible pour eux.

Mercato : Une dizaine de clubs sur les rangs pour Stassin

Près d’une dizaine de clubs, notamment en Premier League, sont sur les rangs pour tenter de recruter Lucas Stassin à l’ASSE. En Ligue 1, le Paris FC a coché le nom de l’avant-centre de 20 ans parmi les priorités du mercato d’été. Promu en Ligue 1, le club de la capitale compte sur le meilleur buteur des Verts pour se renforcer offensivement.

Lisez aussi : Mercato ASSE : La succession de Larsonneur se complique !

À voir Mercato FC Nantes : Kita pousse deux cadres vers la sortie !

À Lille, la direction du LOSC pense à lui pour remplacer Jonathan David parti librement du club nordiste. Cette semaine, TransferFeed a révélé l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Lucas Stassin. Le club phocéen le voit comme une doublure idéale à Amine Gouiri.

A l’étranger, West Ham, Brentfort, Brighton, Sunderland, Wolverhampton, le RB Leipzig, Benfica, le Sporting Portugal ou encore Stuttgart sont tous séduits par le profil de la recrue la plus chère des Verts.

Le buteur de l’ASSE hors de portée de l’OM, du LOSC et du Paris FC

Toutefois, les trois clubs français sont en retrait sur le dossier du numéro 32 de l’AS Saint-Etienne, car ils n’ont pas les moyens de rivaliser avec les équipes sur les rangs pour l’international Espoir belge.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Le défenseur rêvé par Horneland dévoilé

À voir Mercato PSG : Le clan Donnarumma alerte l’Inter Milan

De plus, la valeur de ce dernier a explosé, passant de 7 M€ à 18 M€, selon l’estimation de Transfermarkt. Et ce n’est pas tout ! Les dirigeants de l’ASSE n’accepteront de négocier le transfert de leur joueur qu’à partir de 20 M€.

Un montant hors de portée pour le Paris FC, Marseille et le LOSC, tous confrontés à la crise des droits TV. En tout cas, aucune de ces équipes de Ligue 1 n’investirait un tel montant dans le transfert de Lucas Stassin pendant ce mercato d’été.