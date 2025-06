Mercato ASSE : Stassin se rapproche de la Premier League

La concurrence entre les clubs de Premier League pour Lucas Stassin, buteur de l’ASSE, est rude. Alors qu’une offensive en préparation de Brentford est évoquée, West Ham aurait passé la vitesse supérieure.

Mercato : West Ham négocie avec l’ASSE et Stassin pour son transfert

L’ASSE tente de résister aux courtisans de Lucas Stassin, mais ils sont de plus en plus nombreux à l’approche de l’ouverture officielle du mercato d’été. Selon L’Équipe, West Ham, le RB Leipzig, Wolverhampton et le Sporting Portugal sont aussi intéressés par le décisif attaquant des Verts. Ils ont rejoint Brithton, Sunderland, Benfica, Stuttgart et évidemment Brentford sur les rangs.

D’après les informations du quotidien sportif, les Hammers sont même passés à l’offensive. Ils se renseignent concrètement auprès de l’AS Saint-Etienne sur les conditions du transfert Lucas Stassin. Avec les représentants de ce dernier, le club londonien évoque aussi les questions de son contrat et de son salaire, à en croire la source.

Les Hammers devancent leurs concurrents, mais doivent sortir 20 M€

West Ham a donc pris une avance sur les autres clubs désireux de recruter l’international Espoir Belge. Mais il est important de rappeler que l’ASSE n’a pas prévu de transférer Lucas Stassin, malgré la relégation en Ligue 2. Auteur de 12 buts, dont 11 en 2025, plus 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1, il est le joueur clé sur qui le club stéphanois compte pour revenir en Ligue 1 rapidement.

Néanmoins, la Direction stéphanoise serait disposée à écouter les offres, à la seule condition qu’elles atteignent au moins 20 millions d’euros, soit le double de l’indemnité de transfert du joueur de 20 ans de Westerlo en Belgique, en août dernier. West Ham sait donc à quoi s’en tenir pour débaucher Lucas Stassin à l’AS Saint-Etienne.

