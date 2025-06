ASSE : Une annonce officielle tombe pour Saint-Etienne !

Après une relégation douloureuse en Ligue 2, l’ASSE prépare déjà activement sa saison 2025-2026. Le club a officialisé un premier match amical qui marquera le début d’un été chargé pour les Verts.

ASSE : Une reprise imminente et un été intense

Reléguée un an seulement après avoir retrouvé la Ligue 1, l’AS Saint-Étienne n’a pas de temps à perdre. La reprise de l’entraînement est fixée au 19 juin, avec les traditionnels tests médicaux et physiques. Eirik Horneland aura fort à faire pour mobiliser un groupe dont plusieurs éléments ne connaissent pas les exigences du championnat de Ligue 2, à l’image de Ben Old, Boakye ou encore Lucas Stassin.

Lire aussi : Mercato ASSE : Le défenseur rêvé par Horneland dévoilé

À voir FLASH Mercato : Montpellier frappe un joli coup au PSG !

Le club ligérien a d’ores et déjà annoncé une préparation de huit semaines, articulée autour de deux stages : du 29 juin au 5 juillet au Chambon-sur-Lignon, puis du 16 au 25 juillet à Aix-les-Bains. Une montée en puissance nécessaire avant le coup d’envoi du championnat, prévu le week-end du 8 août.

L’ESTAC, premier adversaire officiel de Saint-Etienne

En attendant de connaître l’ensemble de ses rencontres estivales, l’ASSE a levé le voile sur un premier rendez-vous. Les Verts recevront l’ESTAC Troyes le 12 juillet au centre sportif Robert-Herbin. Cette rencontre, la seule à ce jour rendue publique, permettra à Saint-Étienne de jauger ses forces face à une formation qui a terminé 10e de Ligue 2 sous les ordres de Stéphane Dumont.

Lire aussi : Mercato ASSE : L’OM, le LOSC et le Paris FC out pour Stassin

Si l’on ignore encore s’il s’agira du premier match amical ou d’un test intermédiaire, cette annonce marque le début d’un programme de préparation dense, avec au moins quatre matchs amicaux à venir. Le club n’a toutefois pas communiqué sur les autres adversaires, si ce n’est qu’il ne s’agira ni de Guingamp, ni de Clermont.

À voir Mercato OM : Benatia négocie un important deal en Angleterre

Lire aussi : Mercato ASSE : La succession de Larsonneur se complique !

L’ASSE n’a qu’un objectif : retrouver l’élite le plus rapidement possible. Dans ce contexte, la préparation estivale revêt une importance capitale. Entre stages, matchs de préparation et intégration des nouvelles recrues, chaque étape comptera pour repartir sur de bonnes bases et éviter un nouveau faux départ.