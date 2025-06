Mercato ASSE : Un défenseur sénégalais déniché en Suède

En prospection en Suède, les recruteurs de l’ASSE auraient découvert un autre imposant défenseur central, en plus de Victor Eriksson de Hammarby IF.

Mercato : Abdoulaye Faye séduit l’ASSE, en plus de Victor Eriksson ?

L’ASSE cherche des défenseurs pour renouveler sa défense défaillante de la saison dernière. Cette semaine, plusieurs sources suédoises ont révélé la présence de scouts du club en Suède pour superviser Bestford Zeneli, milieu de terrain d’IF Elfsborg. Lors du match de cette équipe contre Hammarby IF, la cellule de recrutement des Verts a eu l’opportunité d’observer indirectement d’autres joueurs des deux clubs d’Allsvenskan, le championnat de l’élite suédoise.

Eirik Horneland aurait été séduit particulièrement par le profil d’un solide arrière axial, qui pourrait être Victor Eriksson (25 ans) selon Nordisk Football. Abdoulaye Faye, un autre défenseur, a également tapé dans l’œil des scouts de l’AS Saint-Etienne, selon les informations de Peuple-Vert.

Qui est Abdoulaye Faye ?

Il s’agit d’un Sénégalais de 20 ans, arrivé du BK Häcken en août 2023 en provenance du célèbre centre de formation de Diambars FC du Sénégal. Prêté au Örgryte IS en deuxième division entre mars et novembre 2024, il a bien réussi son adaptation. Imposant (1,91 m) et gaucher, Abdoulaye Faye est décrit comme un puissant défenseur doté d’une qualité de relance.

D’après les information du site internet FotbollDirekt, il a également attiré l’attention du PSV Eindhoven. Un concurrent néerlandais de taille, avec qui l’ASSE ne peut évidemment pas rivaliser. Pour rappel, Abdoulaye Faye est sous contrat avec le club basé à Göteborg jusqu’au 31 décembre 2026. Selon le site spécialisé, Transfermarkt, sa valeur marchande est l’estimée à 450 000 euros. Cependant, le BK Häcken auarait fixé son tarif à 5 M€.

