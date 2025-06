Mercato ASSE : Le LOSC ne lâche pas Lucas Stassin

Outre les nombreux clubs à l’étranger qui sont aux trousses du buteur de l’ASSE, Lucas Stassin, trois équipes en Ligue 1, dont le LOSC, souhaitent l’enrôler. Le club nordiste insisterait même !

Mercato : Stassin vers West Ham en Premier League ?

Lucas Stassin, avant-centre vedette de l’ASSE, fait partie en ce moment des joueurs le plus convoités dans le championnat français. Une dizaine de clubs souhaitent l’arracher au club stéphanois, relégué en Ligue 2. West Ham en Premier League est en pole position pour le recruter, en doublant Brentfort, Brighton, Sunderland ou encore Wolverhampton.

L’attaquant de 20 ans a également deux courtisans en Allemagne : Stuttgard et le RB Leipzig. Idem au Portugal où le Sporting Club et le Benfica sont intéressés par ses services.

Le LOSC toujours sur les rangs pour le buteur de l’ASSE

En Ligue 1, le LOSC a coché le nom de Lucas Stassin en priorité, pour prendre la place de Jonathan David en fin de contrat. Alors que l’ASSE a fixé l’indemnité de transfert de son buteur à un motant entre 20 à 22 M€, Lille ne semble pas refroidi par les exigences des dirigeants de Kimer Sports Ventures.

D’après La Voix du Nord, la Direction Lilloise est entrée en contrat avec l’international Espoir Belge et ses représentants, afin de se renseigner sur son avenir à l’AS Saint-Etienne et ses aspirations. Le président Olivier Létang serait-il prêt à s’aligner sur la demande de KSV ? Pas certain !

Il faut toutefois noter que le LOSC a aussi des vues sur Divine Mubama (20 ans), buteur de l’équipe réserve de Manchester City, dont la valeur sur le marché des transferts est estimée à 4 M€.