FLASH Mercato : Un international espagnol rejoint le PSG !

À neuf jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, un milieu de terrain espagnol rejoint le PSG. L’annonce officielle est tombée ce vendredi matin.

Mercato : Après Nordi Mukiele, un autre joueur prêté revient au PSG

Quelques jours après Nordi Mukiele, ramené en France par le Bayer Leverkusen, un autre joueur prêté cette saison fait son retour au PSG. Prêté sans option d’achat à West Ham, Carlos Soler retourne au PSG, a confirmé le club londonien ce vendredi dans un communiqué. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international espagnol ne restera pas dans la capitale française.

Un retour à Valence a été évoqué alors que le SSC Naples surveille également sa situation. En effet, Luis Enrique ne compte toujours pas sur l'ancien capitaine de Valence et les dirigeants du Paris SG vont l'inciter à se trouver un nouveau point de chute cet été. Et d'après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le joueur de 28 ans serait dans le viseur du Napoli.



Le club napolitain souhaite renforcer son milieu de terrain et même si Kevin De Bruyne doit arriver, le Champion d’Italie aimerait encore se renforcer dans l’entrejeu. Sky Italia ajoute que l’entraîneur napolitain, Antonio Conte, et son directeur sportif Giovanni Manna apprécient le profil de Soler. Des premiers contacts auraient déjà été initiés avec l’entourage du joueur et le PSG serait vendeur. Ce qui pourrait faciliter les négociations dans ce dossier.