Mercato : L’OM tient une 2e recrue, Facundo Medina arrive

Après Angel Gomes, l’OM est sur le point de sécuriser une recrue de choix en défense. Facundo Medina, convoqué en sélection d’Argentine, a donné son accord pour rejoindre Marseille cet été.

Mercato : Accord de principe entre l’OM et Facundo Medina

L’Olympique de Marseille continue de mettre les bouchées doubles pour son mercato. Quelques heures après l’arrivée quasiment bouclée d’Angel Gomes, le club phocéen vient de frapper un deuxième grand coup. L’insider Adam révèle en effet que l’OM est parvenu a conclure accord de principe avec Facundo Medina, le défenseur du RC Lens.

L’international argentin a déjà signifié à la direction lensoise sa volonté de partir, après cinq années de bons et loyaux services. Les dirigeants marseillais se sont alors rapidement positionnés pour le recruter. Et après une première tentative manquée en janvier dernier, l’Olympique de Marseille touche enfin au but pour Facundo Medina.

Les négociations se poursuivent avec le RC Lens

Malgré la concurrence de l’Atlético Madrid, l’OM et le joueur de 25 ans sont alignés sur les termes d’un futur contrat. Désormais, la direction marseillaise s’attèle à trouver un terrain d’entente avec le RC Lens concernant l’indemnité de transfert. Les discussions avancent, les deux clubs affichant un grand optimisme concernant à l’aboutissement de ce deal estimé entre 15 et 20 millions d’euros. 🚨Accord entre l’OM et Facundo Médina 🇦🇷 !!!



👉 L’OM s’efforce à trouver un accord avec Lens, les 2 parties sont optimistes !!!



👀 Facundo Medina 🇦🇷 viendrait pour jouer au poste de latéral gauche !!!



A noter que Facundo Medina, défenseur solide et polyvalent, représenterait un renfort de poids pour l’arrière-garde de Roberto De Zerbi. Son expérience en Ligue 1 et son profil polyvalent seront des atouts précieux pour l’OM, qui continue de renforcer son groupe en vue de la prochaine Ligue des Champions.