Officiel : L’OGC Nice tient sa première recrue !

L’OGC Nice lance officiellement les hostilités de son mercato estival avec sa première recrue. Il s’agit de la signature de Gabin Bernardeau, jeune milieu offensif de 19 ans qui évoluait au Mans FC.

Gabin Bernardeau, le nouveau renfort offensif de l’OGC Nice

Pour sa première recrue de ce mercato estival, l’OGC Nice a préféré miser sur la jeunesse française en signant Gabin Bernardeau. Le jeune joueur vient de réaliser une saison aboutie avec Le Mans FC, totalisant 37 apparitions toutes compétitions confondues, pour 4 buts et 9 passes décisives. Pour Florian Maurice, le directeur sportif de l’OGC Nice, c’est une bonne opportunité bien saisie :

« Nous avons suivi attentivement ses performances avec la cellule de recrutement. Il a fait une super saison. Gabin possède un vrai potentiel et nous sommes convaincus qu’avec du travail, il pourra devenir un joueur important du club. À nous de l’accompagner au mieux et de lui laisser le temps de grandir, car passer de la N1 à la L1 et à la Coupe d’Europe, ce n’est jamais anodin, surtout à son âge. Il était en fin de contrat et nous avons jugé collectivement que sa venue était une bonne opportunité, donc nous l’avons saisie. »

Gabin Bernardeau justifie son choix

De son côté, le natif du Mans est également heureux d’avoir signé à l’OGC Nice. S’adressant au média officiel du club rouge et noir, il a évoqué les raisons de son choix :

« Je suis très fier de rejoindre le club. Le discours des dirigeants et mes échanges avec le coach m’ont convaincu. J’ai conscience d’arriver au sein d’un effectif très compétitif, avec beaucoup d’internationaux. J’ai hâte de me mettre au travail pour pouvoir montrer mes qualités à ce niveau et pour continuer à me développer, avec beaucoup de confiance, d’humilité et de détermination », a-t-il déclaré.

Grâce à ce transfert, Gabin Bernardeau, qui n’a porté que les couleurs du Mans FC, s’offre l’occasion d’évoluer dans l’élite française.

