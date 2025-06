Mercato ASSE : Ben Old tranche sans détour pour son avenir

Une des recrues estivales de l’ASSE a tranché pour son avenir, à la suite de la relégation du club en Ligue 2. A-t-il décidé de partir ou de rester à Saint-Etienne ?

Mercato : Ben Old décide de rester à l’ASSE malgré la relégation

L’ASSE va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, et cette situation est forcément défavorable aux joueurs de l’équipe reléguée. Leurs salaires seront réduits considérablement et leur valeur marchande respective va connaître une chute. D’ailleurs, certains joueurs, dont Lucas Stassin, ont décidé de ne pas poursuivre l’aventure en deuxième division. Il souhaite être transféré pendant ce mercato d’été.

Mais contrairement au meilleur buteur des Verts de la saison dernière, Ben Old a décidé de rester. « Je n’ai pas signé à l’AS Saint-Etienne parce qu’elle était en Ligue 1, mais pour le projet que portent les propriétaires. J’ai entièrement confiance en ce qu’ils veulent accomplir », a-t-il déclaré sur The New Zealand Herald.

Ben Old : « Je suis là pour le long terme »

L’ailier polyvalent veut ainsi apporter son aide et son expérience à l’équipe stéphanoise pour l’opération ‘’remontée immédiate’’ en Ligue 1. « C’est évidemment un pas en arrière de redescendre en Ligue 2, mais nous allons pouvoir nous reconstruire, monter notre niveau et revenir plus fort en Ligue 1, car l’ASSE et sa ville méritent de retrouver leur place », a-t-il rassuré.

Lié aux Verts jusqu’en juin 2028, Ben Old n’a pas l’intention de quitter le navire stéphanois de sitôt. « Je suis là pour le long terme. C’est l’endroit idéal pour continuer à progresser », a-t-il annoncé.

Pour rappel, l’international Néo-Zélandais avait été victime d’une déchirure du ligament latéral interne du genou le 22 octobre 2024. Il avait ainsi manqué une grande partie de la saison dernière, soit cinq mois d’absence. Finalement, la recrue en provenance de Wellington Phoenix n’a disputé que 13 matchs en Ligue 1, pour seulement 4 titularisations lors de l’exercice écoulé.