Mercato : Mastantuono oublié, le PSG vise une flèche à 25M€

Alors que Franco Mastantuono a décidé de rejoindre le Real Madrid plutôt que le PSG, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur un milieu offensif arménien pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Mercato PSG : Un attaquant de Krasnodar bientôt à Paris ?

Après avoir donné sa parole pour un transfert au Paris Saint-Germain, qui était prêt à lever sa clause libératoire fixée à 45 millions d’euros, le prodige de River Plate, Franco Mastantuono, a changé d’avis et donner son accord pour une arrivée au Real Madrid, le club de ses rêves. À la recherche d’un renfort offensif sur les ailes, le PSG scrute donc d’autres horizons pour trouver l’oiseau rare.

Luis Campos ne ferme aucune porte et pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Russie, un an après la signature du gardien Matvey Safonov. En effet, selon les informations de la presse russe, le PSG apprécierait le profil d’Eduard Spertsyan.

Avec 11 buts et 7 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 25 ans fait le bonheur de Krasnodar, qui vient de remporter le championnat de Russie. Interrogé par la presse après le sacre de son équipe, Eduard Spertsyan a d’ailleurs confirmé les contacts avec le Paris SG, mais également avec d’autres clubs européens.

« Concernant le PSG, mon agent était à Paris, il a discuté de moi, et c’est tout. Et, si je ne me trompe pas, ils ont interrogé Moti Safonov à mon sujet et à celui d’autres joueurs. Mais il n’y a eu ni offre ni appel. Je n’ai parlé à personne. Lens a fait l’offre la plus concrète cet été. Le reste, ce sont des questions qui concernent mon club. La Juventus était intéressée, il y a eu des discussions. Gérone a contacté Krasnodar avec une offre cet été. Leeds a également fait une offre, oui, cet hiver », a déclaré l’international arménien.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Eduard Spertsyan est évalué à 25 millions d’euros et dispose d’un bon de sortie pour un transfert durant ce mercato estival. Reste maintenant à voir dans quel club il posera ses valises. Affaire à suivre…