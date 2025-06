Mercato OM : Marseille prend une décision pour Noa Lang !

L’OM s’intéresse de près à Noa Lang, l’ailier néerlandais du PSV Eindhoven, sur ce mercato. Mais face à la concurrence et au coût élevé de l’opération, la direction phocéenne a tranché.

Mercato OM : Noa Lang, une piste qui fait rêver Marseille

Le mercato estival de l’OM est officiellement lancé avec le départ de Luis Henrique. Dans ce contexte de reconstruction sous les ordres de Roberto De Zerbi, le nom de Noa Lang a rapidement émergé. L’international néerlandais, ancien espoir de l’Ajax Amsterdam et aujourd’hui au PSV Eindhoven, figure parmi les profils offensifs étudiés par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Auteur de 11 buts et 10 passes décisives, rapide, technique, et percutant, Lang pourrait apporter une vraie valeur ajoutée à l’attaque marseillaise. Mais à quel prix ? Estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, Noa Lang coûterait en réalité bien plus cher. Le PSV exigerait plus de 30 millions pour libérer son joueur, un montant jugé excessif par les décideurs olympiens.

Marseille ne veut pas faire de folie pour Noa Lang

D’autant que le Napoli d’Antonio Conte serait également sur les rangs, prêt à faire monter les enchères. Dans ces conditions, Marseille a choisi de ne pas se lancer dans une bataille financière démesurée selon La Minute OM. Prudent et lucide, le club préfère concentrer ses efforts sur des dossiers plus accessibles, sans compromettre l’équilibre économique du projet De Zerbi.

Si la piste Noa Lang s’éloigne, l’OM n’en demeure pas moins actif sur le marché. L’attaque reste une priorité, mais le recrutement devra répondre à une logique sportive et budgétaire rigoureuse.

