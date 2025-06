Énorme : L’OM et Paris FC recalés par un crack du FC Nantes

Pour redynamiser leur compartiment offensif, l’OM et le Paris FC ont jeté leur dévolu sur l’effectif du FC Nantes pour trouver leur bonheur. Ils ont identifié Moses Simon comme une cible importante, mais ce dernier n’est pas réceptif à leur intérêt.

Mercato FC Nantes : Moses Simon dit NON à l’OM et au Paris FC

Sortant d’une saison impressionnante avec 8 buts et 10 passes décisives en 33 matchs, Moses Simon est devenu, depuis quelque temps, la cible de plusieurs clubs. Parmi eux figurent l’OM et le Paris FC. Les deux clubs de Ligue 1 sont activement à la recherche d’un attaquant polyvalent au profil imposant. Ainsi, ils envisagent de recruter l’international nigérian.

Selon les informations de Sports Boom, Moses Simon, de son côté, n’est pas intéressé par ces destinations. L’ancien joueur de La Gantoise a déjà passé plus de cinq saisons en France et ne compte plus y rester cet été, s’il doit quitter le FC Nantes. Par conséquent, il s’ouvre à une expérience plus compétitive à l’étranger, notamment en Premier League.

Dans le championnat anglais, Moses Simon suscite l’intérêt d’Everton FC. Les Toffees sont déjà en contact avec l’entourage du joueur de 29 ans pour trouver un accord de transfert. De son côté, le natif de Jos est également prêt à évoluer sous les couleurs du club anglais. Une envie réelle et sérieuse qui a repoussé l’OGC Nice, l’OM et le Paris FC.