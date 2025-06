Mercato OM : Le Barça gâche un joli coup de Marseille !

L’OM s’était positionné pour réaliser un joli coup à moindre coût lors du mercato estival. Mais le FC Barcelone est venu brouiller les pistes, tout en prenant une longueur d’avance sur un profil très convoité.

Mercato OM : Perisic, la cible marseillaise qui s’éloigne

À l’approche du mercato, Pablo Longoria et son équipe multiplient les pistes, avec une attention particulière portée aux joueurs en fin de contrat. Parmi eux, Ivan Perisic sort d’une saison convaincante avec le PSV Eindhoven, auréolée d’un titre national.

Le profil du Croate, finaliste de la Coupe du monde 2018 et ancien cadre de l’Inter, du Bayern et de Tottenham, n’a pas laissé l’Olympique de Marseille indifférent. « Tous les tops joueurs en fin de contrat, on va les essayer. De Bruyne ? Tah ? Laporte ? Jo David ? Boscagli ? On a hâte de voir ce mercato », confiait récemment Medhi Benatia, chargé du recrutement à Marseille.

Mais selon les informations du Telegraff, c’est bien le FC Barcelone qui tiendrait désormais la corde dans ce dossier. Joan Laporta, à la recherche d’opportunités peu coûteuses pour renforcer un effectif limité par des contraintes économiques, voit en Perisic une solution idéale grâce à sa polyvalence et sa qualité de passe.

Bien que le transfert ne soit pas encore acté, cette offensive catalane compromet sérieusement les ambitions marseillaises. L’Olympique de Marseille, qui voyait en Perisic une recrue d’expérience pour Roberto De Zerbi, devra peut-être revoir ses plans.