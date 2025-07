Mercato ASSE : Heinze, la grosse surprise manquée de Sainté

Avant de jeter leur dévolu sur Eirik Horneland, les dirigeants de l’ASSE ont envisagé plusieurs pistes. Parmi elles, celle de Gabriel Heinze, ancien international argentin, aurait pu constituer une véritable surprise.

Mercato ASSE : Heinze, un nom prestigieux brièvement envisagé

Le 20 décembre 2024, l’AS Saint-Étienne officialisait la nomination d’Eirik Horneland, en provenance du SK Brann, au poste d’entraîneur principal. Ce choix marquait une nouvelle ère dans le Forez, portée par Kilmer Sports Ventures et une volonté de redéfinir le projet de jeu après la remontée en Ligue 1.

Mais selon L’Équipe, d’autres profils ont été étudiés en amont… dont celui de Gabriel Heinze. Ancien défenseur du PSG, de l’OM et de l’Argentine (72 sélections), Heinze a entamé une carrière d’entraîneur après sa retraite de joueur.

Passé par Godoy Cruz, Vélez Sarsfield et brièvement par Atlanta United en MLS, il possède une expérience hétéroclite mais marquée par un caractère affirmé. Revenu à Madrid début 2024, il ambitionnait alors de poser ses valises en Europe… et plus particulièrement en France.

Une opportunité française qui ne s’est pas concrétisée

C’est dans ce contexte que son nom a été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1, dont Saint-Étienne, Lens et Reims. À l’ASSE, les dirigeants ont brièvement étudié son profil, séduits par sa notoriété et sa connaissance du football européen et sud-américain. Mais malgré un certain intérêt, les discussions n’ont pas été plus loin.

Finalement, c’est à Arsenal que Heinze va débuter sa carrière européenne, mais dans un rôle d’adjoint. Mikel Arteta, ancien coéquipier du rugueux défenseur, souhaitait depuis plusieurs mois le voir intégrer son staff. Une trajectoire inattendue qui pourrait, à terme, lui ouvrir les portes d’un poste principal en Europe.