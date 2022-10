Stade Rennais : Désiré Doué, dans les pas de Dembélé et Camavinga

Publié par Thomas le 12 octobre 2022 à 17:29

Véritable sensation pour sa première saison en pro au Stade Rennais, Désiré Doué impressionne par son aisance à seulement 17 ans, s’inscrivant dans les pas de ses aînés Eduardo Camavinga et Ousmane Dembélé.

Stade Rennais : Désiré Doué à l’aube de l’explosion

Désireux d’axer son projet sportif sur le recrutement de profils jeunes et prometteurs (Kalimuendo, Gouiri, Wooh), Florian Maurice ne s’attendait sûrement pas à voir sa plus grande pépite émerger du centre de formation. Alors que le départ de Mathys Tel au Bayern Munich laissait, début août, un léger goût amer à la direction rennaise, le SRFC a vu éclore pour son plus grand bonheur un autre crack de la génération 2005, Désiré Doué. Passé pro le 14 avril dernier, le milieu offensif est rapidement devenu la nouvelle attraction du Roazhon Park cette saison, où son insouciance balle au pied émerveille autant qu’elle agace les supporters Rouge et Noir.

Car oui, s’il lui est reproché son côté trop individualiste, notamment lors de son entrée en jeu face au Dynamo Kiev la semaine passée, le joyau du SRFC sait également mettre le public dans sa poche. Critiqué pour sa conservation du ballon contre l’équipe ukrainienne, Doué a finalement embrasé l’enceinte rennaise en inscrivant un but salvateur en toute fin de rencontre, offrant la victoire aux Rouge et Noir. Bis repetita quelques jours plus tard lors du derby de l’Ouest où le natif d’Angers a tout simplement scellé le sort du FC Nantes d’une frappe magistrale à l’entrée de la surface, seulement une minute après son entrée en jeu (victoire 3-0).

Stade Rennais Mercato : Une montée en puissance et déjà la crainte d’un départ

Les récentes performances du prometteur milieu français laissent logiquement craindre au Stade Rennais de vives convoitises de la part de clubs concurrents. Sous contrat jusqu’en 2024 à Rennes, Désiré Doué serait actuellement en discussions pour une prolongation longue durée avec ses dirigeants. Un dossier sur lequel Florian Maurice met beaucoup d’effort, par crainte de le voir partir dès la première grosse offre venue.

"Face à Nantes, il a encore éclaté tout le stade avec ce but qui résume le joueur qu’il est et qu’il peut devenir. C’est maintenant à lui et à tout l’entourage de prendre ça avec beaucoup de recul et de mesure, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Ça montre qu’il y a un projet pour les jeunes joueurs au Stade Rennais. J’aimerais que ce ne soit pas seulement avec une volonté de briller ici pour aller ailleurs dans six mois ou un an", déclarait Bruno Genesio après le succès des siens contre le FCN.

Un parcours similaire à ceux de Camavinga et Dembélé à Rennes

Reconnu pour sa formation à l’international, le Stade Rennais confirme une nouvelle fois, avec Désiré Doué, que son académie se porte bien. Le milieu offensif de 17 ans est certes facile bal au pied mais sa plus grande qualité reste son impassibilité face à la pression du haut niveau. Premier joueur né en 2005 à marquer dans l’un des cinq grands championnats, le Rennais ne fait état d’aucune timidité sur le terrain, une attitude insouciante qui n’est pas sans rappeler les débuts d’Eduardo Camavinga ou encore Ousmane Dembélé quelques années plus tôt.

Aujourd’hui au Real Madrid et au FC Barcelone, les deux internationaux formés au Stade Rennais laissent ainsi entrevoir à Désiré Doué un futur radieux, où il pourrait rapidement se convertir comme le nouveau N°10 des Rouge et Noir.