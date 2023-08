Malgré son intérêt pour le prometteur milieu offensif de 20 ans, Bradley Barcola, Nasser Al-Khelalifi, président du PSG, refuse de tomber dans la surenchère.

Mercato PSG : Johan Bakayoko pour oublier Bradley Barcola ?

Tout comme avec Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain refuse de surpayer pour Bradley Barcola. Hier, des médias étrangers ont annoncé que les dirigeants du club de la capitale ont formulé une nouvelle offre de 40 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier droit de l'Olympique Lyonnais. Proposition jugée insuffisante par John Textor et les décideurs lyonnais qui réclament au moins 60 millions d’euros pour céder l’international espoir français.

Alors que les Gones se sont lancés à la recherche d’un éventuel remplaçant à Barcola et que l’agent du joueur, Jorge Mendes, a rencontré le propriétaire de Lyon ce dimanche pour discuter de son transfert, le Paris SG envisagerait déjà une autre option pour oublier le protégé de Laurent Blanc. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, Correspondant sur le football belge et l'équipe nationale de Belgique chez RMC Sport, Johan Bakayoko, sous contrat jusqu’en 2025 au PSV Eindhoven, déjà évoqué dans le viseur du PSG durant l’hiver dernier, intéresserait toujours les Rouge et Bleu cet été. Une offre concrète de Luis Campos serait même attendue ce jour dans ce dossier.

Le Paris SG propose 25M€ pour Johan Bakayoko

En effet, le journaliste Rik Elfrink du journal belge Eindhovens Dagblad confirme que Luis Campos s’intéresse effectivement à la pépite du PSV Eindhoven, Johan Bakayoko, pour oublier la piste menant à Bradley Barcola. Le quotidien L’Équipe confirme lui aussi cette piste et ajoute qu’une proposition de 25 millions d’euros sera lancée ce lundi par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.

Pas forcément opposé au départ du natif de Overijse, l’ancien club de Xavi Simons attendrait toutefois 30 millions d’euros plus des bonus pour lui délivrer un bon de sortie. Si aucun accord n’est trouvé avec l’OL pour Bradley Barcola, le PSG pourrait offrir au club néerlandais ce qu’il réclame pour intégrer Johan Bakayoko à l’effectif de Luis Enrique.