Mercato PSG : Fabián Ruiz, priorité d’un cador saoudien !

Après leur sacre historique en Ligue des champions, certains joueurs du PSG sont devenus des cibles attractives sur le marché des transferts. Parmi eux, le milieu de terrain espagnol Fabián Ruiz suscite l’intérêt d’Al Nassr, en Arabie saoudite.

Auteur de 54 matchs pour 5 buts et 10 passes décisives cette saison, Fabián Ruiz fait partie des cadres ayant offert le quadruplé au PSG. L’international espagnol a livré des performances remarquables qui ne passent pas inaperçues sur l’échiquier du football européen et mondial. À cet effet, il attire déjà l’attention de plusieurs clubs, dont Al Nassr en Arabie saoudite.

D’après Fabrizio Romano, les pensionnaires de la Saudi Pro League apprécient le style de jeu de l’ancien Napolitain, capable d’évoluer à tous les postes du milieu de terrain. Ils envisagent donc son transfert lors de ce mercato estival, mais jusqu’à présent, aucune offre officielle n’a encore été soumise au PSG.

Selon la même source, l’intérêt d’Al Nassr semble vain d’avance, car Luis Enrique compte sur les performances de Fabián Ruiz. Le technicien espagnol de 55 ans ne souhaite pas se séparer de son maestro, d’autant plus qu’il sera précieux pour la Coupe du monde des clubs, ainsi que pour la saison prochaine. Par conséquent, les Saoudiens peuvent d’ores et déjà commencer à chercher ailleurs pour renforcer leur entrejeu.

