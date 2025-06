Mercato : L’Arabie Saoudite veut arracher le talisman du PSG

Le mercato estival bat son plein au PSG. Alors que Luis Campos s’active pour boucler son premier gros coup, le PSG se voit attaquer par l’Arabie Saoudite pour un joueur important dans le système de jeu de Luis Enrique.

Mercato PSG : Un cadre au milieu de terrain vers la sortie ?

Critiqué depuis son arrivée au Paris Saint-Germain pour des performances mitigées, Fabian Ruiz a fini par convaincre tout le monde dans la seconde partie de saison pour sa troisième année en Ligue 1. Titulaire indiscutable dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions, le milieu de terrain a retranscrit son niveau affiché avec la sélection espagnole au PSG.

L’international espagnol n’a plus perdu un match depuis le 30 avril 2023 et reste sur une série d’invincibilité de 49 matchs sous le maillot parisien. Le joueur de 29 ans dépasse ainsi le record jusqu’ici détenu par son coéquipier Marquinhos. Intéressant par son volume et ses orientations de jeu, il fait aussi logiquement partie des joueurs avec le grand nombre de matchs sans défaite dans les cinq grands championnats européens depuis 2023/24.

À voir Mercato ASSE : Un défenseur de Saint-Etienne vers la MLS

Lisez aussi : PSG : Fabian Ruiz lance un avertissement à l’Inter Milan !

Absent lors des deux revers du PSG la saison dernière en championnat, il est ainsi sur une série de 46 matchs sans défaite depuis l’exercice passé. Le joueur formé au Real Betis est uniquement devancé par Robert Andrich du Bayer Leverkusen (47 matchs sans défaite). Avec ses performances, l’ancien joueur du Napoli, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, attise les convoitises. 🚨🇸🇦 EXCL: Fabián Ruiz, among top targets on the list at Al Nassr this summer as club plans to bring in new midfielder.



No official proposal so far, he’s key player for PSG as they want to keep him and Luis Enrique considers him as crucial part of the team. pic.twitter.com/slO3NLjoKd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025

Direction l’Arabie Saoudite pour Fabian Ruiz ?

En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, « Fabian Ruiz figure parmi les principales cibles d’Al-Nassr cet été, le club envisageant de recruter un nouveau milieu de terrain. Aucune proposition officielle pour le moment. C’est un joueur clé pour le PSG, qui souhaite le conserver et que Luis Enrique considère comme un élément essentiel de l’équipe. »

Lisez aussi : PSG : Les vérités de Fabian Ruiz sur le nouveau Paris SG sans les stars

Le spécialiste mercato italien rajoute par ailleurs que Fabian Ruiz est un joueur essentiel dans la composition de Luis Enrique qui le considère vraiment comme un joueur important. Un départ n’est donc pas vraiment envisageable pour le moment. Recruté en août 2022 pour 22,5 millions d’euros, Fabian Ruiz est aujourd’hui évalué à 40 millions d’euros. Reste à voir si Luis Enrique laissera partir l’un de ses fidèles lieutenants.

À voir Mercato OM : La forte décision prise par Adrien Rabiot !