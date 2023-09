Même si son équipe présente un visage rayonnant en ce début de saison, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, attend un renfort de taille à la mi-novembre.

PSG : Le retour de Presnel Kimpembe se précise

Gravement blessé au tendon d’Achille lors d’un Classico au Vélodrome en février dernier et absent des terrains depuis sept mois, le défenseur central du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe est sur la voie du retour à la compétition. En effet, le défenseur central, qui revenait tout juste de sa blessure, avait rechuté quelques jours plus tard l’empêchant même de participer à la Coupe du Monde au Qatar. Afin de revenir, l’international français s’était fait opérer dans la foulée. Ce long processus pour revenir l’a empêché de jouer environ un an. Dès lors, le staff médical du PSG reste très prudent afin d’éviter une nouvelle rechute. Mais ce mardi, le journal L’Équipe révèle qu’une date de retour se profile pour Kimpembe.

Presnel Kimpembe attendu à la compétition durant l’hiver

En effet, selon les informations du quotidien sportif, Presnel Kimpembe devrait faire son grand retour à la compétition entre la mi-novembre et début décembre. Le retour du joueur de 28 ans pourrait provoquer quelques changements dans la composition d’équipe de Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Et la concurrence risque d’être encore plus importante à ce poste. Pour le moment, Milan Skriniar et Marquinhos sont titulaires.

Mais avec le retour prévu de Nuno Mendes, Hernandez sera aussi une option en défense centrale. Finalement, le retour du natif de Beaumont-sur-Oise est essentiel pour le coach du Paris SG qui aura un plus grand choix de turn-over face aux grandes échéances à venir. Une bonne nouvelle pour Presnel Kimpembe, mais également pour le successeur de Christophe Galtier qui disposera bientôt d’une option défensive supplémentaire dans son effectif.