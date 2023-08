Annoncé dans le viseur de l’Arabie saoudite, Marquinhos aurait songé à un départ du PSG durant ce mercato estival. L’agent du joueur a évoqué cette rumeur.

Mercato PSG : Marquinhos tenté par l’Arabie saoudite ?

À l’instar de Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti, Marquinhos a lui aussi été approché par l’Arabie saoudite lors de ce mercato estival. Après dix années passées sous les couleurs du Paris Saint-Germain, le dernier cité, tout comme le milieu de terrain italien, aurait sérieusement envisagé un changement d’air pour découvrir un nouveau projet. D’après les informations de Sports Zone, Al-Ittihad, le club de NGolo Kanté et de Karim Benzema, serait prêt à passer à l’offensive dans les jours à venir pour tenter de s’attacher les services du défenseur central de 29 ans.

Nuno Esperito Santo, l’entraîneur du club saoudien, rêverait d’avoir le compatriote de Fabinho, qui a lui aussi rejoint les couleurs jaunes et noirs cet été, dans son effectif. « Paris est vendeur », indique le média sportif, mais de son côté, Marquinhos n’aurait pas encore donné son feu vert pour suivre les traces de Neymar en quittant le Paris SG pour rejoindre l’Arabie saoudite. Et selon le représentant du capitaine des Rouge et Bleu, cela ne risque pas d’arriver cet été.

Marquinhos n’a pas l’intention de quitter le Paris SG

Après Neymar, parti à Al-Hilal pour environ 100 millions d’euros, et en attendant Verratti, visé par le même club, Marquinhos pourrait aussi quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Saudi Pro League. À en croire, le coach d’Al-Ittihad aimerait associer Marquinhos à Hassan Al-Tombakti en défense. Si les dirigeants parisiens sont ouverts à un transfert de l’ancien défenseur de l’AS Rome, certaines conditions devront toutefois être satisfaites avant l’entame des négociations.

Le média francilien explique notamment que la décision finale devrait revenir à l'enfant de Sao Paulo, encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Mais le coéquipier de Presnel Kimpembe est réticent à cette option et ne compte pas quitter la capitale. Une tendance confirmée par le frère et agent de Marquinhos. « Pas vrai. On reste ici à 100% », écrit l’agent du numéro 5 parisien, Luan.