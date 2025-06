Mercato OM : Benatia sur un ailier à 13 passes décisives

L’OM continue de sonder le mercato à la recherche du remplaçant de Luis Henrique. Medhi Benatia semble avoir déniché une bonne pioche dans le championnat danois.

Mercato OM : Serginho, un profil polyvalent aux chiffres séduisants

L’OM prépare activement son mercato estival et explore les pistes les plus prometteuses pour renforcer son effectif avant le retour en Ligue des champions. Selon les informations de Jeunes Footeux, Medhi Benatia, directeur du football du club phocéen, a jeté son dévolu sur Serginho, ailier cap-verdien de 24 ans évoluant à Viborg, au Danemark.

Auteur de 13 passes décisives et 3 buts en seulement 16 rencontres de championnat, le joueur affiche un rendement qui n’a pas échappé aux recruteurs. Marseille n’est cependant pas seul dans la course. Le LOSC, qualifié pour la Ligue Europa, cherche à compenser le probable départ d’Edon Zhegrova et a également inscrit le nom de Serginho sur ses tablettes. 🇩🇰 Allez, on se repasse le but magnifique de Serginho Andrade 🇨🇻, fantasque et virevoltant ailier de Viborg ☘️, vendredi contre Aalborg !



4 buts ⚽️, 11 passes décisives 🎁 pour le Cap-Verdien de 24 ans cette saison !



Départ attendu cet été. Des amateurs ? 😅 pic.twitter.com/fSpzpGl5AZ— Nordisk Football (@NordiskFootball) April 1, 2025

Capable d’évoluer sur les deux ailes, l’ancien pensionnaire du Benfica et d’Estoril représente un profil polyvalent, technique et disponible pour un montant estimé entre 4 et 5 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2026, Serginho pourrait quitter le Danemark dès cet été pour éviter un départ libre dans un an. Outre Lille et Marseille, plusieurs clubs européens, notamment en Turquie, se sont positionnés.