OM : Une première recrue en vue, les négociations avancent

En quête renforts dans l’entrejeu, l’OM se concentre sur l’arrivée d’Angel Gomes. Les négociations pour sa venue sont en cours de finalisation, malgré des tentatives de dernière minute sur ce mercato.

Mercato OM : Le dénouement est tout proche pour Angel Gomes

L’Olympique de Marseille accélère la cadence sur ce mercato. Alors qu’un rapprochement avec le latéral droit Nelson Semedo est évoqué ces derniers jours, les dirigeants olympiens avancent en parallèle sur un autre dossier prioritaire. La direction de l’OM travaille en coulisse sur l’arrivée d’Angel Gomes.

Le milieu de terrain, qui a refusé de prolonger son contrat avec Lille OSC, est désormais de signer où bon lui semble. Et si sa situation contractuelle a attiré l’attention de plusieurs cadors européens, c’est bien l’OM qui est en pole position sur ce dossier. Angel Gomes a déjà donné son accord de principe pour rejoindre Marseille cet été, témoignant ainsi de son intérêt pour le projet phocéen.

Un accord définitif en passe d’être conclu

Sauf que jusqu’ici, ce dossier tarde à être conclu, laissant encore une chance aux autres courtisans. Tottenham et West Ham, qui s’intéressent aussi à Angel Gomes, pourraient profiter de cette brèche pour le détourner de l’OM. Mais du côté de Marseille, on reste très optimiste. 🔵⚪️ Olympique Marseille keep advancing on formal steps for Angel Gomes free transfer.



The expectation is for the deal to get done and sealed soon. pic.twitter.com/sPEF72VXNU— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025

Le journaliste Fabrizio Romano confirme cette tendance, en assurant que les négociations pour l’arrivée d’Angel Gomes avancent positivement et qu’un accord définitif devrait être trouvé prochainement. Si tout se déroule comme prévu, l’ancien joueur de Manchester United deviendrait la première recrue estivale de l’Olympique de Marseille