PSG : Nasser Al-Khelaïfi met fin au feuilleton Mbappé !

Nasser Al-Khelaïfi tente de tourner définitivement la page du feuilleton Kylian Mbappé, qui a longtemps perturbé l’ambiance du club de la capitale ces derniers mois. Sur le plateau de « C à vous », le président du Paris SG a clos le chapitre du Bondynois avec fermeté, sans rancune, et tourné le regard vers l’avenir du club.

PSG : « Je n’ai pas de regret », Al-Khelaïfi enterre la hache de guerre

Mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé longuement dans C à vous sur France 5, une première depuis le triomphe historique du PSG en Ligue des champions. Au cœur des échanges, la question inévitable du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Le président du club de la capitale a choisi d’apaiser les tensions.

« Je n’ai pas de regret. Je veux le remercier pour tout ce qu’il a donné pour le club. Lui, Messi, Neymar, tous les joueurs, Zlatan… Ils ont été très importants pour le club », a-t-il affirmé, saluant l’héritage de ceux qui ont marqué l’histoire récente du PSG. Même si la relation entre Mbappé et la direction s’est tendue ces derniers mois, Al-Khelaïfi a tenu à rester élégant.

« C’est une grande star, un grand joueur. On a un conflit, un petit peu (sourire). Mais du fond de mon cœur je lui souhaite le meilleur. Pas quand il joue contre nous », a-t-il ajouté. Le président parisien a confirmé l’ambition du club de poursuivre sur cette dynamique, désormais sans ses figures emblématiques d’hier. “Je n’ai pas de regret pour Mbappé. Je remercie Kylian, Zlatan. Ils ont été très importants pour le club. On a eu la chance cette année, sans lui, mais je lui souhaite le meilleur pour la suite, au Real — tant qu’il n’est pas en face du PSG.”



Le Parc des Princes, sujet toujours sensible

Autre dossier brûlant abordé : l’avenir du Parc des Princes. Alors que le PSG a annoncé une « finale » entre Massy et Poissy pour son futur stade, Al-Khelaïfi n’a pas éludé le conflit avec la mairie de Paris. « Le Parc, c’est un stade historique pour le club. On le respecte beaucoup. Mais si on n’est pas les bienvenus dans le stade, on cherche une solution. C’est ce qu’on a fait », a-t-il tranché.