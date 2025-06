Mercato : C’est bouclé au PSG pour une sensation japonaise !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos négocie en Suède le transfert un jeune défenseur japonais Keita Kosugi pour le mercato estival.

Mercato PSG : Keita Kosugi se rapproche du Paris SG

Après la Coupe du monde des clubs, la direction du PSG va accélérer certains dossiers pour renforcer l’équipe de Luis Enrique. Les Parisiens sont actuellement aux Etats-Unis pour disputer cette compétition mondiale et peut-être soulever le cinquième trophée de la saison.

Pour renforcer la défense, le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos flaire une piste en Suède. Selon les informations de Sponichi, le PSG serait en pince pour le latéral gauche japonais Keita Kosugi. Ce jeune défenseur évolue actuellement sous les couleurs du Djurgardens IF en Suède et montre de belles qualités.

Cette saison, Keita Kosugi a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues avec Djurgardens IF, a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Ses performances attisent les convoitises du club de la capitale française. Sponichi précise que les pensionnaires du Parc des Princes auraient déjà entamé des discussions avec les dirigeants suédois.

Keita Kosugi aurait donné son feu vert pour rejoindre le Paris SG cet été et évoluer sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine. La direction du Djurgardens IF attend une offre alléchante pour acter le départ de sa pépite. Si les dirigeants parisiens et suédois trouvent un accord définitif et bouclent le deal, Keita Kosugi va disputer la Ligue des Champions avec le champion d’Europe la saison prochaine. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande du défenseur japonais est estimée à 2 millions d’euros.

