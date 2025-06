Mercato RC Lens : Will Still attaque le RCL pour un crack

Le RC Lens devra affronter son ex-entraîneur sur le mercato pour une cible en défense. Désormais à Southampton, Will Still engage le duel avec son ancien club autour du jeune Juma Bah.

Mercato RC Lens : Will Still veut gâcher le plan du RCL

À peine débarqué sur le banc de Southampton, Will Still n’a pas tardé à faire parler de lui sur le marché des transferts. L’ancien entraîneur du RC Lens, qui n’a passé qu’une saison dans l’Artois, semble bien décidé à jouer un mauvais tour à ses anciens dirigeants.

Selon le Daily Express, il aurait coché le nom de Juma Bah, jeune défenseur central de 19 ans, que Lens souhaitait conserver. Arrivé à Manchester City l’hiver dernier, Juma Bah avait été prêté dans la foulée au RCL, où il a laissé une excellente impression.

Le club nordiste espérait prolonger cette collaboration sous forme de prêt. Mais Southampton, fraîchement relégué en Championship, aurait activé la piste en priorité sur demande de Still. Manchester City, conscient de la valeur du joueur mais sans perspective immédiate d’intégration dans son effectif professionnel, envisagerait un nouveau prêt.

Reste à savoir si le jeune Sierra-Léonais choisira la stabilité lensoise ou le projet anglais. Une chose est sûre : le mercato s’annonce déjà électrique entre Will Still et les Sang et Or.