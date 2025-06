Mercato OM : Théo Hernandez, la surprise XXL à Marseille ?

L’OM peut-il s’offrir Théo Hernandez ? Alors que le latéral gauche de l’AC Milan était pressenti pour retourner à l’Atlético Madrid, le deal a capoté, redonnant ainsi espoir aux supporters marseillais.

Mercato : Théo Hernandez plébiscité à l’OM

Le mercato d’été réserve toujours des surprises, et celui de l’OM ne déroge pas à la règle. Ces dernières heures, une rumeur enflamme particulièrement Marseille : la possible arrivée de Théo Hernandez. Le latéral gauche français était censé retrouver son club formateur, l’Atlético Madrid, cet été. Mais un coup de théâtre s’est produit.

L’AC Milan et l’Atlético Madrid n’ont pas trouvé d’accord, malgré une dernière offre de 20 millions d’euros. Les Rossoneri sont inflexibles sur ce point, attendant une offre plus élevée pour libérer leur joueur de sa dernière année de contrat. Face à cette intransigeance, les Colchoneros se seraient retirés de la table de négociation, ce qui risque de profiter aux autres prétendants. Et c’est là qu’un OM, en quête de renfort dans le couloir gauche, entre en scène.

En effet, de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille se sont manifestés sur les réseaux sociaux pour exhorter Pablo Longoria et Medhi Benatia à tenter le coup pour Théo Hernandez. L’idée de voir de ce dernier rejoindre le rival historique du PSG, où évolue son frère Lucas, enflamme les fans phocéens. Toutefois, deux obstacles majeurs se dressent face à ce rêve.

Un salaire trop élevé pour l’Olympique de Marseille

Le premier est le montant du transfert : l’AC Milan exigerait au moins 25 millions d’euros pour Théo Hernandez. Le second, et non des moindres, concerne les prétentions salariales du joueur de 27 ans, qui réclamerait 6 millions d’euros nets par saison, selon TeamOM. Des sommes qui semblent bien au-delà des capacités financières de l’OM. Depuis que le deal avec l'Atlético a échoué, beaucoup de supporters rêvent de Théo Hernandez. Mais au delà du transfert (autour de 20M€), le joueur réclame 6M€ nets (!) par saison : absolument impossible pour l'OM… pic.twitter.com/gtF4r5J8qz— #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) June 13, 2025

De plus, un concurrent de taille se profile à l’horizon : le club saoudien d’Al Hilal, connu pour ses offres astronomiques, serait également sur ses traces. Tant d’arguments qui rendent la concrétisation de ce dossier XXL peu probable, même si rien n’est impossible en matière de mercato.

