Mercato OL : Rémy Descamps ouvre la porte de sortie

L’agent du gardien de but de l’OL, Rémy Descamps, a clarifié l’avenir de son protégé, alors que le départ de Lucas Perri et l’arrivée de Matt Turner alimentent la rumeur du mercato lyonnais.

Mercato : L’OL négocie l’arrivée de Matt Turner de Nottingham Forest

L’OL et Nottingham Forest négocierait le transfert du gardien de but Matt Turner, en plus d’un chèque, en échange de Lucas Perri. Le deal entre le club rhodanien et son homologue de Premier League pourrait s’accélérer après l’audition cruciale de John Textor à la DNCG, le 24 juin prochain.

En Italie, le portier brésilien de l’Olympique Lyonnais est également visé par l’AC Milan pour prendre la place de Mike Maignan que Chelsea veut débaucher. L’AS Rome aussi est intéressé par le profil de l’imposant gardien (1,97 m).

L’agent de Rémy Descamps annonce son départ de Lyon

Alors le départ de Lucas Perri (27 ans) de Lyon se profile, sa doublure Rémy Descamps ouvre la porte de sortie. Son représentant a clairement fait savoir que son poulain a besoin de jouer. Il ne peut donc plus se contenter de son statut de gardien numéro 2.

« Je pense que le moment est venu pour Rémy de jouer et d’être numéro 1 dans un club correct en France ou ailleurs en Europe », a martelé Christophe Mongai, le CEO du groupe USM, gérant des intérêts du portier français.

« J’ai parlé avec le club (l’OL) de Rémy. Ils ne m’ont pas dit qu’ils voulaient s’en séparer […]. Après, un peu comme Matt Turner, il arrive à un âge (29 ans) où il a besoin de jouer. Je pense qu’il faut qu’il joue maintenant », a-t-il expliqué ensuite dans un Talkshow spécial mercato.

OL : Descamps vise une place de N°1 en Ligue 1

Arrivé à Lyon gratuitement l’été dernier, en provenance du FC Nantes, Rémy Descamps s’est lié aux Gones jusqu’en juin 2027. Néanmoins, son clan souhaite trouver un arrangement avec l’Olympique Lyonnais pour partir librement, afin de signer dans un autre club de l’élite.

« C’est un gardien moderne, qui fait 1,95 m, qui a un bon jeu au pied, qui prend de la place et va vite au sol. Je pense que c’est important qu’il joue en Ligue 1 pour sa progression. Il a le profil et les qualités pour. Il est arrivé libre l’an passé, donc il faut voir comment le dossier sera traité », a confié l’agent de joueurs.

