OL Mercato : Un défenseur mécontent ouvre la porte de sortie

Interdit de recruter, l’OL est sur le point de perdre un défenseur central. Il songerait à quitter Lyon à cause de son faible temps de jeu depuis l’arrivée de Paulo Fonseca.

Mercato : Duje Caleta-Car veut partir de l’OL

L’OL est toujours interdit de recrutement en attendant le rendez-vous décisif à la DNCG, le 24 juin prochain. À Lyon, l’heure est pour l’instant au maintien des joueurs en place. En dehors d’Alexandre Lacazette, laissé libre en raison de son gros salaire, et de Rayan Cherki, transféré (à 36,5 M€ hors bonus) pour renflouer les comptes du club, le club rhodanien compte garder l’équipe de la saison dernière.

L’Olympique Lyonnais ne lancera son mercato que si l’interdiction de recruter est levée par le gendarme financier de la LFP. Duje Caleta-Car aurait pourtant des envies d’ailleurs et l’aurait fait savoir à la direction de Lyon. Selon TransferFeed, il envisage de quitter l’équipe de Paulo Fonseca parce qu’il n’a pas la confiance de ce dernier. En d’autres termes, le défenseur central est mécontent de son temps de jeu qui a fondu sous les ordres du nouvel entraîneur de l’OL.

Titularisé par Pierre Sage à 14 reprises en 15 apparitions en Ligue 1, en début de saison, l’international croate (33 sélections) a été relégué sur le banc de touche par le technicien portugais, nommé en janvier 2025. Il n’a disputé que 4 matchs entre la 20e et la 34e et derrière journée du championnat. Paulo Fonseca lui préférant Moussa Niakhaté et Clinton Mata en défense centrale.

OL : Besiktas à l’affût pour s’offrir Duje Caleta-Car

Toutefois, Duje Caleta-Car devra négocier son départ de l’Olympique Lyonnais, car il est sous contrat jusqu’en juin 2027. John Textor pourrait le laisser filer à condition qu’une offre intéressante pour toutes les parties tombe sur son bureau. En Turquie, Besiktas serait à l’affût pour le recruter.

Pour rappel, le joueur de 28 ans a été transféré de Southampton à 3,59 M€ l’été dernier à l’issue de son prêt d’une saison. Selon Transfermartk, va valeur est estimée à 7 M€ sur le marché des transferts.