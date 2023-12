Bruno Genesio est sur la liste des entraineurs avec qui l'OL discute pour la succession de Fabio Grosso. Il pourrait être le sauveur de son club de coeur.

Mercato OL : Textor confirme pour Genesio, mais laisse le choix à Friio

Libre depuis son départ du Stade Rennais le 19 novembre, Bruno Genesio pourrait rebondir à l'OL rapidement. Il est parmi les entraineurs contactés par la direction du club rhodanien pour le poste d'entraineur principal. Dans un entretien avec Olympique et Lyonnais, John Textor a confirmé des négociations avec l'ancien coach des Gones pour son retour au club. Il avoue que c'est bien lui qui a pensé à ce dernier, alors que Vincent Ponsot était favorable à un autre profil.

Le président de l'Olympique Lyonnais assure aussi que certains joueurs de l'équipe lyonnaise souhaitent la venue de Bruno Genesio pour succéder à Fabio Grosso. Mais le dernier mots revient à David Friio, le nouveau directeur sportif de l'OL. C'est lui qui va choisir et proposer un nom à John Textor pour validation, comme l'a souligné le milliardaire américain.

Bruno Genesio serait heureux d'être le sauveur de Lyon

Entretemps, plusieurs proches du club rhodanien sont d'accord pour le retour du technicien de 57 ans dans sa ville natale et dans son club de coeur. Dans son analyse pour le site internet, Nicolas Puydebois pense que « ce serait une belle revanche » pour Bruno Genesio de revenir à l’OL et « d'arriver à sauver le club » de la descente en Ligue 2. D'après le consultant du média spécialisé, il aurait le statut de sauveur de Lyon. « Et pour son amour-propre et l’image qu’il a à Lyon, ce serait très bénéfique » selon Nicolas Puydebois, par ailleurs ancien gardien de but des Gones (2002-2005). Quant au quotidien Le Progrès, il affirme que Genesio a très envie de relever le défi.

Pour l'instant, c'est bien Pierre Sage qui dirige l'équipe de Lyon, lanterne rouge du championnat avec 7 points en 14 journées disputées. Après deux défaites, à Lens (3-2) et à Marseille (3-0), l'entraineur intérimaire prépare la réception de Toulouse FC à Décines, dimanche (17h05), lors de la 15e journée. Pour rappel, Bruno Genesio a été formé à l'Académie lyonnaise (1983-1985), a joué sous le maillot des Gones (1985-1995), puis a entrainé l'OL de décembre 2015 à juin 2019.