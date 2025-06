Mercato : Gianluigi Donnarumma s’en va, le PSG fixe son prix

C’est la bombe du jour : Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. La direction du Paris Saint-Germain aurait même déjà fixé son tarif pour les clubs intéressés.

Mercato : Le torchon brûle entre le PSG et Gianluigi Donnarumma

À un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Cette situation est surveillée de très près par d’autres grands clubs européens, prêts à passer à l’offensive pour le recruter en cas de départ. D’après la presse italienne, Enzo Raiola, l’agent du portier de 26 ans, aurait déjà rencontré la direction de l’Inter Milan pour discuter d’un éventuel transfert.

Interrogé sur cette grosse rumeur, Donnarumma a confié en conférence de presse : « je ne savais pas que mon agent était au siège de l’Inter Milan. Je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris : j’ai trouvé un équilibre, l’équipe et les supporters m’aiment et j’espère y passer de nombreuses années. Maintenant, je profite du moment présent et peut-être qu’un jour je pourrai retourner en Italie. »

De son côté, le Champion de France veut bien prolonger l’aventure avec Gianluigi Donnarumma, mais les discussions coincent sur le salaire. D’après les informations de Foot Mercato, les négociations entre les deux parties seraient actuellement bloquées par un désaccord sur les conditions salariales. Gianluigi Donnarumma, qui perçoit environ 10 millions d’euros par an, espère une revalorisation significative.

Mais les dirigeants parisiens refusent de s’aligner sur ses exigences et lui demandent de se conformer à la nouvelle politique salariale, qui conditionne les bonus aux performances sportives uniquement. Ferme sur sa décision, le PSG aurait même posé un ultimatum au joueur : accepter ou partir cet été contre un montant déjà fixé.

Gianluigi Donnarumma disponible pour 40M€

D’après les dernières révélations du journal La Repubblica, le Paris SG aurait fixé un prix de départ à 40 millions d’euros pour libérer Gianluigi Donnarumma. Un montant jugé raisonnable vu que le natif de Castellammare di Stabia est dans sa dernière saison de contrat.

En cas de départ, Donnarumma ne devrait pas manquer d’options puisque Manchester City, le Real Madrid, l’Inter Milan, le Bayern Munich et la Juventus Turin seraient prêts à faire le nécessaire pour le recruter.

Selon le quotidien Le Parisien, Luis Campos aurait déjà activé plusieurs pistes pour le remplacer éventuellement. Et la piste la plus chaude mènerait à Lucas Chevalier, l’international français de 23 ans évoluant au LOSC. Affaire à suivre…