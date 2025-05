PSG : Al-Khelaïfi prévient Enrique pour la finale de la LDC

Au terme de sa double confrontation en demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Coupe aux grandes oreilles. Mais Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, reste prudent et prévient déjà son club.

Nasser Al-Khelaïfi savoure la qualification du PSG

Le Paris Saint-Germain va disputer sa deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Cinq ans après celle perdue face au Bayern Munich, le club de la capitale a obtenu son ticket en éliminant Arsenal FC (3-1) sur la double confrontation avec deux victoires consécutives (0-1) à l’Emirates Stadium et (2-1) au Parc des Princes. Forcément, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa fierté après la performance des hommes de Luis Enrique au Parc des Princes.

Lisez aussi : Mercato : Al-Khelaïfi attire un renfort exceptionnel au PSG

À voir Mercato : L’OM subit un sale coup de Leeds United !

« Il faut être fier de ce qu’on a fait, des supporters, de tout ce qu’a fait le club. Il faut se souvenir de la phase de groupe, on n’était pas sûr de se qualifier, mais on a toujours cru en cette équipe, en ce coach. C’est magnifique pour tout le monde. J’ai dit aux joueurs que j’étais fier d’eux, de cette équipe, de ces joueurs. On a de grands joueurs, une grande équipe », a notamment déclaré l’homme d’affaires qatari dans des propos rapportés par le journal L’Équipe. Pour autant, le patron de l’ECA prévient qu’il reste encore une marche difficile à franchir avant le sacre historique.

Nasser Al-Khelaïfi : « Ce n’est pas fini »

Après l’échec de 2020, le Paris Saint-Germain est désormais à un match de rentrer dans l’histoire du football français et du football européen. Le 31 mai prochain, l’équipe de Luis Enrique ira défier l’Inter Milan, tombeur du FC Barcelone, à l’Allianz Arena de Munich pour la finale de la Ligue des Champions.

Les Nerazzurri, déjà finalistes en 2023 sont à la recherche de leur quatrième succès dans cette compétition. Nasser Al-Khelaïfi est donc conscient que la tâche ne sera pas du tout facile face aux Italiens et il a tenu à le faire savoir aux Rouge et Bleu.

Lisez aussi : 80M€ par An : Al-Khelaïfi signe un contrat en or pour le PSG

À voir FC Nantes : Grosse inquiétude au FCN avant Auxerre !

« On l’a fait en plus devant nos supporters, ce n’était pas le cas la dernière fois. C’est magnifique. Mais on n’a pas fini, il faut le dire, il reste un match très important encore à disputer. On peut célébrer ce soir », a ajouté le président du Paris SG.