Mercato PSG : Le FC Nantes insiste pour Senny Mayulu

Senny Mayulu pourrait quitter le PSG lors du mercato hivernal. Le FC Nantes met les bouchées doubles pour s’offrir le milieu offensif parisien.

Mercato PSG : Le FC Nantes lorgne sur Senny Mayulu

La direction du FC Nantes s’active pour recruter de nouvelles pépites cet hiver. 14e au classement en Ligue 1 avec 14 points, le FC Nantes a besoin de renforts pour mettre fin aux mauvais résultats et assurer le maintien en Ligue 1 à la fin de la saison. Et c’est du côté du Paris Saint-Germain que les Canaris ont jeté leur dévolu. Senny Mayulu, jeune milieu offensif, est devenu une priorité pour les Nantais.

Senny Mayulu a paraphé son premier contrat professionnel en mai 2024 et est lié au Paris SG jusqu’en 2027. Le jeune joueur montre de belles qualités. Mais en raison de la concurrence féroce au sein de l’effectif parisien, Senny Mayulu n’arrive pas à s’imposer en équipe première. Depuis le début de la saison, le crack parisien a disputé 8 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG et a inscrit un but.

🚨 Plusieurs clubs européens ont montré un intérêt pour obtenir le prêt de Senny Mayulu ! 🌍



Le FC Nantes 🇨🇵, Toulouse 🇨🇵, la Lazio 🇮🇹 et le Borussia Dortmund 🇩🇪 sont les clubs intéressés. 🕵🏻‍♂️



(🗞️ @PSGInside_Actu)

(🎨 @NFZVisuals) pic.twitter.com/sPVNIO4KGC — Team Mayulu 🇨🇵 (@TeamMayulu) December 28, 2024

Pour lui permettre d’obtenir plus de temps de jeu et de s’aguerrir, les pensionnaires du Parc des Princes pourraient le prêter à un autre club lors du mercato hivernal. Plusieurs formations de Ligue 1, dont le FC Nantes, se positionnent pour recruter Senny Mayulu.

Selon les informations PSG Inside Actus, le jeune milieu offensif est une cible prioritaire pour les Canaris cet hiver. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita et son équipe bougent discrètement les lignes pour boucler ce deal. Toutefois, les Nantais devront présenter un bon projet pour convaincre le PSG, car d’autres clubs suivent aussi de près la situation de Senny Mayulu. Le Toulouse FC, la Lazio Rome et le Borussia Dortmund sont également sur cette piste. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande du jeune titi parisien est estimée à 5 millions d’euros.