Mercato FC Nantes : Le PSG répond au FCN pour Senny Mayulu

Le FC Nantes rêve de Senny Mayulu pour renforcer son effectif lors de ce mercato hivernal. L’intérêt du FCN ne laisse pas indifférent le PSG.

Mercato FC Nantes : Senny Mayulu au FCN, le PSG ne ferme pas la porte

Le FC Nantes pourrait bien renforcer son milieu de terrain avec un jeune talent du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du compte X PSG Inside Actu, le club de la capitale serait ouvert à un prêt de Senny Mayulu, très convoité par les Canaris. Les dirigeants nantais, Waldemar et Franck Kita, souhaiteraient enrôler le jeune milieu de terrain de 18 ans pour apporter un plus à leur effectif.

Malgré son jeune âge, Mayulu a déjà montré de belles qualités sous le maillot parisien. Cependant, le départ de Mayulu en prêt serait conditionné par l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain au PSG. Les dirigeants parisiens souhaiteraient renforcer leur effectif à ce poste avant de laisser partir l’un de leurs jeunes pépites. Ce qui laisse donc une possibilité au FC Nantes de pouvoir l’accueillir cet hiver.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝’𝐇𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐮 𝐏𝐒𝐆 : 𝐃𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥𝐬



Le Paris Saint-Germain se prépare pour un mercato d’hiver potentiellement mouvementé, avec plusieurs joueurs sur le point de quitter le club, soit par vente, soit par prêt.



➡️ 𝘝𝘰𝘪𝘤𝘪 𝘶𝘯… — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) December 30, 2024

Une forte concurrence pour le FCN sur le dossier Senny Mayulu

Un prêt au FC Nantes permettrait à Senny Mayulu de gagner du temps de jeu en Ligue 1 et de se développer dans un environnement compétitif. Pour le club nantais, ce serait l’occasion de renforcer son milieu de terrain avec un jeune joueur prometteur. Le PSG, quant à lui, pourrait ainsi libérer une place dans son effectif et recruter un joueur plus expérimenté.

Toutefois, les Canaris ne sont pas seuls sur le dossier. Le profil de Senny Mayulu, âgé de 18 ans, plaît à de nombreux clubs. Outre le FC Nantes, Toulouse, Montpellier, le Paris FC, le Borussia Dortmund, la Lazio Rome et plusieurs clubs anglais de Championship seraient intéressés pour accueillir le jeune international U20 français.