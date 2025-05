Mercato PSG : Accord PSG – Monaco pour Maghnes Akliouche ?

Le PSG se rapproche-t-il de son but avec Maghnes Akliouche ? En tout cas, l’AS Monaco accélère la succession de son milieu offensif, priorité de Luis Enrique pour ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : L’AS Monaco prépare le départ de Maghnes Akliouche

À l’AS Monaco, la donne est claire pour cet été : Eliesse Ben Seghir restera une saison de plus, tandis que Maghnes Akliouche peut partir si un club accepte de s’aligner sur les exigences de la direction, soit un montant atteignant les 60 millions d’euros. Séduit par le profil du joueur de 23 ans, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique pousse pour son arrivée dans la capitale.

Luis Campos, le conseiller sportif, a déjà rencontré l’entourage de l’international espoir et les premiers échos sont plutôt positifs. Maghnes Akliouche annonce déjà à ses proches qu’il se verrait bien dans le collectif des Rouge et Bleu, selon les informations du journal Le Parisien.

Face à la volonté affichée du natif de Tremblay-en-France, les dirigeants monégasques, qui auraient préféré voir Akliouche rejoindre un championnat étranger plutôt que de renforcer un concurrent local, pourraient être contraints d’accepter l’offre du Paris Saint-Germain.

Le club de Nasser Al-Khelaïfi ayant largement les moyens de payer ce que le club de la Principauté demande pour son numéro 11. Conscient de la situation, le club entraîné par Adi Hütter passe déjà à l’action pour trouver un digne successeur à son ailier de charme. Et aux dernières nouvelles, l’oiseau rare pourrait débarquer en provenance de l’Espagne.

Ansu Fati à Monaco pour remplacer Maghnes Akliouche ?

Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo révèle que l’AS Monaco s’est ajouté à la liste des prétendants à la signature d’Ansu Fati. Après un prêt à Brighton la saison passée, l’attaquant de 22 ans a fait son retour à Barcelone, où il n’a pas trop joué. Pas vraiment dans les plans de l’entraîneur Hansi Flick, celui qui était annoncé comme le grand héritier de Lionel Messi n’a disputé que onze rencontres pour un total de 298 minutes.

Insignifiant pour un joueur qui veut revenir au sommet de son art. À la recherche d’un nouveau point de chute pour se relancer, Ansu Fati pourrait donc être intéressé par le challenge monégasque, surtout que le club français dispute la prochaine Ligue des Champions. Le média catalan affirme que l’AS Monaco pense pouvoir relancer la carrière d’Ansu Fati et serait donc prêt à le « recruter » cet été. 🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: AS Monaco want to sign Ansu Fati. The French club wants to strengthen its squad as they'll play in the UCL next season. [@ffpolo] #fcblive pic.twitter.com/z94ucTUShj— BarçaTimes (@BarcaTimes) May 23, 2025

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Barça, le jeune international espagnol pourrait rallier le Rocher dans les prochaines semaines, même si les modalités de son transfert restent à être définies par des négociations qui devraient s’ouvrir bientôt. Le quotidien catalan précise que Fati vient à Monaco pour remplacer Maghnes Akliouche, en partance notamment pour le Paris SG.