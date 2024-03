PSG : La réponse cinglante de Didier Deschamps pour Kylian Mbappé

Ce mardi soir, lors de la victoire de l’équipe de France face au Chili (3-2), Kylian Mbappé a été hué par une partie des supporters. Ce comportement du public n’a pas du tout plu à Didier Deschamps.

PSG : Kylian Mbappé sifflé au Vélodrome, un comportement décevant pour Didier Deschamps

Après sa défaite face à l’Allemagne, l’équipe de France a réussi à rebondir ce mardi soir en s’imposant 3-2 contre le Chili lors de son deuxième match amical durant cette trêve internationale. Malgré une prestation laborieuse, les Bleus ont su trouver les ressources nécessaires pour remporter la victoire, avec des buts inscrits par Youssouf Fofana, Randal Kolo Muani et Olivier Giroud.

Cependant, ce match amical a également été marqué par un événement regrettable : les sifflets du stade Vélodrome à l’encontre de Kylian Mbappé. En conférence de presse après la rencontre, Didier Deschamps a exprimé sa déception quant à l’attitude de certains supporters. Le sélectionneur de l’équipe de France a rappelé que Kylian Mbappé est « le capitaine de l’équipe nationale » et qu’il ne mérite pas d’être sifflé, surtout lors de matchs amicaux. Didier Deschamps a qualifié ces réactions de « décevantes », en soulignant que cela ne devrait pas se produire, même s’il a reconnu que cela n’était pas spécifique à la ville de Marseille.

Kylian Mbappé sera de retour au stade Vélodrome

Malgré cette situation déplorable, Kylian Mbappé sera de retour au stade Vélodrome dès ce dimanche, car le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique de Marseille lors de la 27e journée de Ligue 1. L’ambiance au sein de l’enceinte promet d’être phénoménale et électrique en raison de la grande rivalité entre les deux équipes. L’OM espère bien s’imposer à domicile en vue de se relancer dans la course à l’Europe. Mais ce défi sera difficile, d’autant plus que Jean-Louis Gasset enregistre une dizaine de blessé au sein de son effectif.

En plus de Valentin Rongier, Bamo Meïté, Ulisses Garcia, Pape Gueye ou encore Ismaïla Sarr, les Marseillais devront très probablement se passer des services de Jonathan Clauss, blessé lors du match contre le Chili et contraint de quitter le terrain prématurément. En tout cas, ce choc entre l’OM et le PSG promet d’être électrique, avec une atmosphère tendue suite aux réactions du public marseillais envers Kylian Mbappé. Ce match revêt une grande importance pour les deux équipes.