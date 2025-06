La quête d’un nouveau défenseur se complique à l’OM, avec l’entrée en scène d’Arsenal. Les Gunners ont entamé des manœuvres concrètes pour s’attacher les services d’Aymeric Laporte.

Mercato OM : Arsenal s’invite dans la danse pour Aymeric Laporte

C’est un impératif aux yeux de Roberto De Zerbi. L’Olympique de Marseille doit étoffer sa défense sur ce mercato. Dans cette optique, la direction sportive a récemment recruté le jeune Anglais CJ Egan-Riley (22 ans), en provenance de Burnley. Mais la direction de l’OM ne compte pas s’arrêter là. D’autres profils plus expérimentés sont visés.

Lire aussi : Mercato : Le gros coup de l’OM menacé, Arsenal s’immisce !

À voir Mercato : Plus aucun doute, Rodrigo Mora arrive au Paris SG

Parmi les pistes étudiées, celles menant à Facundo Medina et Nayef Aguerd figurent en bonne position. Même si c’est bien Aymeric Laporte qui reste la cible plus connue. Son expérience du très haut niveau est perçue comme un atout majeur à Marseille. Cependant, ce dossier, initialement bien engagé entre les deux parties, se complique sérieusement pour l’OM.

CaughtOffside révèle en effet qu’Arsenal s’est invité dans la bataille pour Aymeric Laporte. Les Gunners se seraient renseignés auprès de l’entourage du défenseur et d’Al Nassr en vue d’un possible transfert. La direction d’Arsenal envisage de le recruter afin d’apporter une touche d’expérience et d’anticiper d’éventuels départs au sein de sa défense.

Aston Villa et l’Athletic Club en embuscade

Toutefois, la concurrence s’intensifie autour du dossier Aymeric Laporte. Aston Villa, l’Athletic Club et l’Inter Milan tenteraient aussi de recruter le joueur de 31 ans, ce qui complique sérieusement les plans de l’OM. Cette forte demande devrait faire grimper les enchères pour le joueur dont le prix de vente est compris entre 20 et 25 millions d’euros. 🚨 EXCLUSIVE 🚨



Arsenal and Aston Villa have made checks on the availability of Aymeric Laporte!



He could head back to Europe for €20-25m, reports @MarkBrusCOS



More to follow… pic.twitter.com/Ng63R0THDC— CaughtOffside (@caughtoffside) June 18, 2025

Lire aussi : Mercato OM : Ça se complique pour Aymeric Laporte !

Une somme largement abordable pour les clubs britanniques, mais pas pour l’OM. Les Phocéens devraient finalement tirer un trait sur ce dossier XXL pour se tourner vers des cibles plus accessibles.

À voir Mercato ASSE : Davitashvili remplacé par son compatriote ?