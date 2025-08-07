Mercato FC Nantes : Kita frappe un nouveau coup de maître

Le FC Nantes s’offre une nouvelle recrue pendant ce mercato estival. Une pépite est arrivée pour passer sa visite médicale.

Mercato FC Nantes : Un jeune crack est à Nantes !

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita réalise un nouveau coup en or. Une nouvelle pépite sera officiellement un joueur nantais dans les prochaines heures. Mayckel Lahdo, ailier droit de l’AZ Alkmaar, a posé ses valises à la Jonelière ce jeudi 7 août. Le Suédois de 22 ans est attendu pour sa visite médicale.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Mayckel ?

Le FC Nantes l’accueille en prêt avec une option d’achat fixée à 4 millions d’euros. Sa signature devrait être officialisée dans les prochaines heures. Dans le même temps, un autre renfort est en approche. Amady Camara, attaquant malien de Sturm Graz, va lui aussi être prêté avec option d’achat (également 4 millions d’euros).

À voir

Mercato : Le PSG finalise un coup à Lille, accord signé !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Castro bloque un gros dossier !

Âgé de 20 ans, ce gaucher évolue en Autriche depuis 2023. Passé par l’équipe réserve, il a rejoint le groupe pro et décroché deux titres de champion d’Autriche. Sa venue à la Jonelière est retardée pour des raisons logistiques, mais son arrivée reste imminente. Le technicien du FCN, Luis Castro aura donc deux nouveaux renforts de poids avant le démarrage de la nouvelle saison. Le Portugais pourra donc mettre en place une équipe compétitive.