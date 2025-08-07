Droits TV : Pourquoi beIN Sports refuse de payer !

L’affaire des droits TV du football français connaît un nouveau rebondissement avec le refus de beIN Sports de s’acquitter de la totalité du montant attendu par les instances du football hexagonal.

beIN Sports claque la porte : la LFP privée de 4 millions d’euros ?

Ces dernières années, la gestion des droits TV de la Ligue 1 et des autres compétitions nationales a régulièrement fait débat. Après Canal+, qui en a longtemps été le diffuseur principal, beIN Sports avait décroché un contrat important, avant de progressivement se retirer des contenus liés à la Ligue 1. Prime Video s’était ensuite lancé dans l’aventure, tout comme le groupe espagnol Mediapro, qui a très vite échoué.

Lire aaussi : LFP en danger ? DAZN et beIN SPORTS critiqués

Aucun de ces diffuseurs ne semble avoir tiré un bénéfice durable du championnat français. Pour cette saison, la LFP envisage d’ailleurs une nouvelle approche, en lançant sa propre plateforme “LFP TV”, afin de gérer directement certains lots de diffusion.

À voir

Mercato Stade Rennais : Un gros départ bouclé !

Mais en attendant, c’est beIN Sports, détenu par le groupe franco-qatari dirigé par Nasser Al-Khelaïfi , qui fait parler de lui. Le groupe refuse de verser les 4 millions d’euros restants sur les 18 millions qu’il devait à la Ligue.

Selon beIN, le contrat actuel lui interdit de diffuser deux fois de suite le même club, ce qui pose problème. En effet, certains clubs suscitent peu d’intérêt auprès du public, et cette contrainte éditoriale pourrait provoquer une baisse d’audience — et donc des pertes économiques. Le diffuseur réclame donc une modification de cette clause pour honorer pleinement ses engagements.