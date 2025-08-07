BO 2025 : Le PSG meilleur club du monde ?

La moisson a été abondante pour le PSG, qui est en passe de devenir le meilleur club de l’année au BO 2025. Le club de la capitale a de fortes chances de succéder au Real Madrid, sacré meilleur club de l’année au Ballon d’Or 2024.

Ballon d’Or 2025 : les chances du PSG sont grandes

Cette saison, plusieurs victoires se sont ajoutées au palmarès du PSG, y compris l’historique succès en Ligue des champions. Le club parisien a également triomphé dans toutes les compétitions locales, notamment la Coupe de France et la Ligue 1, qu’il remporte presque chaque année depuis son acquisition par QSI.

Lire aussi : Mercato : Le PSG finalise un coup à Lille, accord signé !

À voir

Mercato Stade Rennais : Un gros départ bouclé !

Le Paris Saint-Germain est aussi en lice pour le Trophée des champions, qu’il disputera face à l’OM, un trophée supplémentaire qui pourrait encore renforcer sa candidature au BO 2025. Pour ce titre, Paris est en concurrence avec plusieurs mastodontes européens comme le FC Barcelone, Liverpool ou Chelsea, mais aussi avec le Brésilien Botafogo, qui a marqué les esprits cette année.

Pour connaître le résultat final du Ballon d’Or 2025, il faudra patienter jusqu’au 22 septembre 2025. On sait déjà que le Real Madrid, tenant du titre, n’est pas nominé pour cette édition. Cela s’explique par le passage à vide du club espagnol qui n’a remporté que la Coupe d’Espagne et la Supercoupe d’Espagne, des compétitions moins prestigieuses.