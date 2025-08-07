Mercato Stade Rennais : Un gros départ bouclé !

La direction du Stade Rennais acte officiellement un nouveau départ. Un indésirable s’envole pour la Turquie.

Mercato Stade Rennais : Un flop quitte Rennes, direction Turquie !

Ça s’accélère au Stade Rennais pendant ce mercato estival. On observe une pluie de départs depuis l’ouverture de ce marché des transferts. La direction rennaise montre la porte à tous les indésirables. Kazeem Olaigbe ne restera pas la saison prochaine. Arrivé en janvier, il repart en août. Le Stade Rennais a officialisé ce jeudi 7 août le transfert du jeune attaquant belge vers Trabzonspor, en Turquie.

Recruté pour environ 5 millions d’euros au Cercle Bruges, il part pour un montant équivalent. En Ligue 1, son passage fut discret : dix matchs, aucun but, deux passes décisives. Un potentiel entrevu par séquences, sans jamais s’imposer. Au début de l’été, Rennes semblait vouloir lui laisser une chance. Mais sa préparation, jugée insuffisante, et une implication remise en cause par Habib Beye, ont inversé la tendance. Il a donc été écarté, puis placé sur le marché. Trabzonspor, lui, n’a pas hésité et l’accueille les bras ouverts.

Le ménage continue en attaque. Carlos Andres Gomez (Vasco de Gama) devrait suivre la même voie. Et Ibrahim Salah, lui non plus, ne figure plus dans les plans du club breton. Ayanda Sishuba, également, pourrait bientôt faire ses valises.